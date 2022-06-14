Ситуация в Северодонецке крайне острая, оккупанты опять обстреляли "Азот", ежедневно есть погибшие – Гайдай

По его словам, штурм города продолжается уже несколько суток подряд. Артиллерией россияне разрушают до основания многоэтажки и объекты промышленности.
"У нас есть еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика". Разрушены мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться", – написал Гайдай.
По его словам, много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них российская армия расстреливала так, чтобы снести до самого фундамента.
Он отметил, что оккупанты попытались провести наступление в районе Метелкино, но безуспешно.
"Из-за российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке – 11, в Лисичанске – семь, в Горском – два. Раненая женщина из Новодружеска госпитализирована в больницу другого региона", – добавил Гайдай.
Вечером 13 июня Гайдай сообщал, что оккупанты разрушили все мосты, которые ведут в Северодонецк, эвакуация из города невозможна. По информации главы ОВА, противник контролирует город примерно на 70%.
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.
По информации Генштаба ВСУ на утро 14 июня, оккупанты перебросили к Северодонецку две дополнительные БТГ и пытаются закрепиться в центре города.