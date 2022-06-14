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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ситуация в Северодонецке крайне острая, оккупанты опять обстреляли "Азот", ежедневно есть погибшие – Гайдай

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Россияне разрушают Северодонецк артиллерией
Россияне разрушают Северодонецк артиллерией
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты в Северодонецке артиллерийским огнем уничтожают многоэтажки и "Азот". За сутки в области уничтожено 33 дома, эвакуировано 33 человека. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай утром 14 июня.

По его словам, штурм города продолжается уже несколько суток подряд. Артиллерией россияне разрушают до основания многоэтажки и объекты промышленности.

"У нас есть еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика". Разрушены мост, помещения областной ГСЧС, обстреляны близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться", – написал Гайдай. 

По его словам, много поврежденных многоэтажек в старых районах Северодонецка, некоторые из них российская армия расстреливала так, чтобы снести до самого фундамента.

Он отметил, что оккупанты попытались провести наступление в районе Метелкино, но безуспешно. 

"Из-за российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке – 11, в Лисичанске – семь, в Горском – два. Раненая женщина из Новодружеска госпитализирована в больницу другого региона", – добавил Гайдай.

Вечером 13 июня Гайдай сообщал, что оккупанты разрушили все мосты, которые ведут в Северодонецк, эвакуация из города невозможна. По информации главы ОВА, противник контролирует город примерно на 70%.

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага

Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.

По информации Генштаба ВСУ на утро 14 июня, оккупанты перебросили к Северодонецку две дополнительные БТГ и пытаются закрепиться в центре города.

Теги: Луганская область, Северодонецк, Азот, Лисичанск, завод Азот, Сергей Гайдай, Тошковка, обстрелы, Врубовка, российские оккупанты
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