ВСУ нанесли потери и заставили отступить оккупантов на юге Лисичанска, жестко подавили попытку наступления в направлении Марьинки – Генштаб

Об этом 23 июня в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты выдвигают резервы для возобновления наступления.

Кроме того, украинские защитники остановили наступательные действия противника вблизи Боровского.

"На северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина. Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов Росгвардии ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком, – говорится в сообщении. – Противник провел разведку боем в районе населенного пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, продолжаются бои".

В то же время на бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии позиции ВСУ в районах Николаевки, Берестового, Клинового, Торецка, Новолуганского, Покровского, Луганского и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового, добавили в Генштабе.

"Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горское. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса овладели Николаевкой. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населенного пункта Вершина. Противник безуспешно пытался сковать боем действия наших подразделений в районе Клинового", – отмечается в сообщении.

На новопавловском направлении враг обстреливал позиции ВСУ из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки.

"Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего наши воины дали оккупантам жесткое сражение и заставили отойти", – подчеркнули в Генштабе.

В то же время украинские военные успешно обнаружили ДРГ оккупантов в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное – с большими потерями враг отошел.

"На авдеевском, кураховском и запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. С целью недопущения опрокидывания резервов на другие направления обстреливал позиции наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Песков, Опытного, Марьинки, Грушевого и Новополя. Попытку наступления врага в направлении Марьинки наши воины жестко подавили", – резюмировали в Генштабе.

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