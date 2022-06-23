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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ нанесли потери и заставили отступить оккупантов на юге Лисичанска, жестко подавили попытку наступления в направлении Марьинки – Генштаб

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ВСУ остановили наступление оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска, отметили в Генштабе (фото иллюстративное)
ВСУ остановили наступление оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска, отметили в Генштабе (фото иллюстративное)
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области, украинские военные нанесли врагу потери и заставили отступить.

Об этом 23 июня в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты выдвигают резервы для возобновления наступления.

Кроме того, украинские защитники остановили наступательные действия противника вблизи Боровского.

"На северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина. Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов Росгвардии ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком, – говорится в сообщении. – Противник провел разведку боем в районе населенного пункта Белая Гора. Продолжил наступление в районе населенного пункта Рай-Александровка, продолжаются бои".

В то же время на бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии позиции ВСУ в районах Николаевки, Берестового, Клинового, Торецка, Новолуганского, Покровского, Луганского и Кодема. Армейская авиация захватчиков нанесла удар вблизи Клинового, добавили в Генштабе.

"Оккупанты пытаются установить контроль над населенным пунктом Горское. Силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса овладели Николаевкой. Провалом для врага завершилась разведка боем в районе населенного пункта Вершина. Противник безуспешно пытался сковать боем действия наших подразделений в районе Клинового", – отмечается в сообщении.

На новопавловском направлении враг обстреливал позиции ВСУ из танков и артиллерии вблизи Павловки, Угледара и Пречистовки.

"Нанес авиаудары в районах населенных пунктов Павловка, Угледар и Шевченко. Вблизи последнего наши воины дали оккупантам жесткое сражение и заставили отойти", – подчеркнули в Генштабе.

В то же время украинские военные успешно обнаружили ДРГ оккупантов в районах населенных пунктов Времовка, Новоселки и Нескучное – с большими потерями враг отошел.

"На авдеевском, кураховском и запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. С целью недопущения опрокидывания резервов на другие направления обстреливал позиции наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Авдеевки, Песков, Опытного, Марьинки, Грушевого и Новополя. Попытку наступления врага в направлении Марьинки наши воины жестко подавили", – резюмировали в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Участок фронта в районе Северодонецка президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

20 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.

21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой. Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.

23 июня в Генштабе сообщили, что в Луганской области российские войска захватили населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка, ведут штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино и пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говоря о боевых действиях на фронте, отметил 23 июня, что ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. По его словам, ситуация "сложная, но контролируемая".

В ближайшее время оккупанты будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск Луганской области, а в дальнейшем – Краматорск и Славянск Донецкой области, сообщили в Минобороны Украины.

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