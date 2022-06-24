Гайдай: К сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка

"К сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших", – пояснил глава ОВА.
Он уточнил, что россияне обстреливают Северодонецк практически каждый день в течение четырех месяцев. Инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.
По словам Гайдая, противник продвигается в сторону Лисичанска со стороны Золотого и Тошковки. Диверсионно-разведывательные группы оккупантов проникали на окраины Лисичанска, но были вытеснены украинскими защитниками.
Также глава ОВА заявил, что из оккупированного Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет "Точка-У".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Участок фронта в районе Северодонецка президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
20 июня Гайдай рассказал, что оккупанты начинают широкомасштабное наступление в регионе.
21 июня Генштаб ВСУ сообщил о потерянном контроле над населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, расположенными между Лисичанском и Тошковкой. Гайдай 21 июня заявил, что оккупанты захватили Тошковку.
23 июня в Генштабе сообщили, что в Луганской области российские войска захватили населенные пункты Лоскутовка, Рай-Александровка, ведут штурмовые действия с целью установления контроля над населенным пунктом Сиротино и пытаются окружить ВСУ в районе Лисичанска.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, говоря о боевых действиях на фронте, отметил 23 июня, что ВСУ вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. По его словам, ситуация "сложная, но контролируемая".
В ближайшее время оккупанты будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск Луганской области, а в дальнейшем – Краматорск и Славянск Донецкой области, сообщили в Минобороны Украины.