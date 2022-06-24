Гайдай: К сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка

Гайдай отметил, что находиться на разбитых позициях для ВСУ больше нет смысла Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"К сожалению, придется отводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях нет смысла – растет число погибших", – пояснил глава ОВА.

Он уточнил, что россияне обстреливают Северодонецк практически каждый день в течение четырех месяцев. Инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

По словам Гайдая, противник продвигается в сторону Лисичанска со стороны Золотого и Тошковки. Диверсионно-разведывательные группы оккупантов проникали на окраины Лисичанска, но были вытеснены украинскими защитниками.

Также глава ОВА заявил, что из оккупированного Старобельска в направлении Лисичанска выехали шесть установок для запуска ракет "Точка-У".

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