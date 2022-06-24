Оккупанты нанесли авиаудар по Лисичанску и продолжают бои за Северодонецк – Генштаб ВСУ

На северодонецком направлении оккупанты вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии Фото: ЕРА

"На северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Лисичанск и Боровское. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк", – говорится в сообщении.

На харьковском направлении противник наносил артиллерийские удары по ряду населенных пунктов и активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп. Помимо этого, оккупанты наступают в районе Мирной Долины. Наступательные действия врага в районе Боровского украинские военные успешно приостановили.

"На новопавловском направлении враг оказывал огневое влияние в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива. Задействованные врагом диверсионно-разведывательные группы украинские воины обнаружили и разбили. Остатки ДРГ противника в панике скрылись", – подчеркнули в Генштабе.

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