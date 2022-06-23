Ермак и Залужный снова провели переговоры с советником Байдена и генералом Милли

Об этом проинформировал сайт Офиса президента Украины.

"Руководитель Офиса президента и главнокомандующий ВСУ отметили ведущую роль США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и выразили благодарность за всеобъемлющую поддержку нашего государства", – сообщили авторы релиза, не уточняя других деталей.

Предыдущий разговор Ермака и Залужного с Салливаном и Милли состоялся 1 июня.

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