Ермак и Залужный снова провели переговоры с советником Байдена и генералом Милли

Об этом проинформировал сайт Офиса президента Украины.
"Руководитель Офиса президента и главнокомандующий ВСУ отметили ведущую роль США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины и выразили благодарность за всеобъемлющую поддержку нашего государства", – сообщили авторы релиза, не уточняя других деталей.
Предыдущий разговор Ермака и Залужного с Салливаном и Милли состоялся 1 июня.
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Залужный регулярно созванивается с Милли и называет его своим наставником. Последний раз о переговорах с генералом он сообщал 12 июня – тогда военные обсуждали ситуацию на фронтах и поставки оружия в Украину.
Ермак рассказывал в интервью, вышедшем 20 июня, что сотрудничество между украинскими и западными военными вышло на необходимый уровень. "Проводятся брифинги еженедельно, партнеры четко понимают наши планы и то, что они являются частью этих планов", – говорил он.