Ермак: Работа по ленд-лизу уже началась

Главред издания Олег Базар напомнил, что министр обороны Украины Алексей Резников говорил в начале июня, что Украине не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить Россию. Журналист назвал Запад нерешительным в вопросе поставок оружия, Ермак возразил, что такое определение неточное.

"Обобщать и списывать все на нерешительность очень удобно, но это не показывает всей картины. Она более сложная. Но сегодня, мне кажется, наши партнеры приняли все необходимые решения, есть сотрудничество между нашими военными, вышедшее сегодня на необходимый уровень: когда проводятся брифинги еженедельно, когда партнеры четко понимают наши планы и то, что они являются частью этих планов. Я со словом MLRS просыпаюсь и засыпаю, хотя еще несколько лет назад даже не знал, что это такое", – сказал он.

Глава ОП заверил, что власти делают все возможное и невозможное в вопросе.

"Я думаю, что мы увидим прогресс, – добавил Ермак. – Алексей [Резников] сказал правду, что сегодня нам этого недостаточно, но все же уже началась работа и по ленд-лизу, мы начали получать и гаубицы М777 с баллистически-вычислительными системами. Думаю, что помощь будет расти".