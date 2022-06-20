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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Работа по ленд-лизу уже началась

Сотрудничество между украинскими и западными военными вышло на необходимый уровень, брифинги проводятся еженедельно, сказал Ермак
Сотрудничество между украинскими и западными военными вышло на необходимый уровень, брифинги проводятся еженедельно, сказал Ермак
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ожидает, что военная помощь западных партнеров Украине будет расти. Об этом он рассказал в интервью LB.ua, которое вышло 20 июня.

Главред издания Олег Базар напомнил, что министр обороны Украины Алексей Резников говорил в начале июня, что Украине не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить Россию. Журналист назвал Запад нерешительным в вопросе поставок оружия, Ермак возразил, что такое определение неточное. 

"Обобщать и списывать все на нерешительность очень удобно, но это не показывает всей картины. Она более сложная. Но сегодня, мне кажется, наши партнеры приняли все необходимые решения, есть сотрудничество между нашими военными, вышедшее сегодня на необходимый уровень: когда проводятся брифинги еженедельно, когда партнеры четко понимают наши планы и то, что они являются частью этих планов. Я со словом MLRS просыпаюсь и засыпаю, хотя еще несколько лет назад даже не знал, что это такое", – сказал он. 

Глава ОП заверил, что власти делают все возможное и невозможное в вопросе.

"Я думаю, что мы увидим прогресс, – добавил Ермак. – Алексей [Резников] сказал правду, что сегодня нам этого недостаточно, но все же уже началась работа и по ленд-лизу, мы начали получать и гаубицы М777 с баллистически-вычислительными системами. Думаю, что помощь будет расти". 

Контекст:

Закон о ленд-лизе президент США Джо Байден подписал 9 мая. В документе сказано, что президент США сможет разрешить правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.

Согласно тексту закона, не позднее чем через 60 дней после вступления в силу закона о ленд-лизе президент США должен установить ускоренный порядок доставки вооружения Украине.

В Пентагоне 15 июня отметили, что США выделили Украине около $6,3 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации президента США Джо Байдена, в том числе около $5,6 млрд с начала неспровоцированного вторжения России 24 февраля. С 2014 года США выделили более $8,3 млрд на помощь в области безопасности Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, оружие, Пентагон, военная помощь, Алексей Резников, Андрей Ермак, сотрудничество, ленд-лиз
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