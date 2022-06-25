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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки убили пять гражданских в Донецкой области, еще четверо – ранены – глава ОВА

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В Константиновке оккупанты убили одного гражданского, еще один человек ранен, отметил глава Донецкой ОВА
В Константиновке оккупанты убили одного гражданского, еще один человек ранен, отметил глава Донецкой ОВА
Скриншот: Донецька облдержадміністрація / YouTube

Российские оккупационные войска за сутки убили пять мирных жителей Донецкой области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских. За 24 июня россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: двух – в Райгородке, двух – в Старом Караване и одного – в Константиновке", – написал руководитель ОВА.

Еще четыре человека, по словам Кириленко, получили ранения – в Райгородке, Константиновке, Авдеевке и Пивденном.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, – отметил глава ОВА. – Каждый россиянин ответит за преступления на украинской земле".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Мирные жители Донецкой и Луганской областей гибнут в результате обстрелов оккупантами ежедневно.

26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

По словам Кириленко, по состоянию на 22 июня под контролем украинской власти и украинских военных остается 45% территорий Донецкой области, где продолжаются бои с российской армией.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Мариуполь, Донецкая ОГА, Константиновка, Волноваха, раненые, Авдеевка, жертвы, обстрелы, украинцы, война России против Украины, погибшие, Пивденное, Павел Кириленко
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