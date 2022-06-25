Оккупанты за сутки убили пять гражданских в Донецкой области, еще четверо – ранены – глава ОВА

В Константиновке оккупанты убили одного гражданского, еще один человек ранен, отметил глава Донецкой ОВА Скриншот: Донецька облдержадміністрація / YouTube

"Россия убивает гражданских. За 24 июня россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: двух – в Райгородке, двух – в Старом Караване и одного – в Константиновке", – написал руководитель ОВА.

Еще четыре человека, по словам Кириленко, получили ранения – в Райгородке, Константиновке, Авдеевке и Пивденном.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, – отметил глава ОВА. – Каждый россиянин ответит за преступления на украинской земле".

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