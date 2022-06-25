Оккупанты за сутки убили пять гражданских в Донецкой области, еще четверо – ранены – глава ОВА

"Россия убивает гражданских. За 24 июня россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: двух – в Райгородке, двух – в Старом Караване и одного – в Константиновке", – написал руководитель ОВА.
Еще четыре человека, по словам Кириленко, получили ранения – в Райгородке, Константиновке, Авдеевке и Пивденном.
"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, – отметил глава ОВА. – Каждый россиянин ответит за преступления на украинской земле".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Мирные жители Донецкой и Луганской областей гибнут в результате обстрелов оккупантами ежедневно.
26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
По словам Кириленко, по состоянию на 22 июня под контролем украинской власти и украинских военных остается 45% территорий Донецкой области, где продолжаются бои с российской армией.