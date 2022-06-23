Глава Донецкой ОВА рассказал, какой процент территорий области находится под контролем Украины

Кириленко о ситуации в Донецкой области: Враг применяет очень тяжелую артиллерию, авиацию. Людям постоянно объясняют, что нужно выезжать Фото: Павло Кириленко / Facebook

"Сейчас если по тем территориям, где продолжаются бои, то под контролем украинской власти и Вооруженных сил находится 45%. Соответственно, 55%, с полным разрушением – под контролем незаконных вооруженных формирований, под контролем оккупанта находится (я имею в виду в том числе полностью разрушенные Мариуполь и Волноваху)", – сказал Кириленко. Главу ОВА спрашивали о всей области, но более конкретного ответа он не дал.

Кириленко рассказал, что в населенных пунктах вдоль линии фронта крайне сложная ситуация.

"Те, кто не уезжает, находятся, как правило, в укрытиях. Но это крайне опасно", – отметил Кириленко. Он рассказал, что такие жители региона получают гуманитарную помощь, им привозят продуктовые наборы. Они не хотят уезжать, надеясь, что обстрелы прекратятся и снова будет мирная жизнь, пояснил глава ОВА.

"Враг применяет очень тяжелую артиллерию, авиацию. Людям постоянно объясняют, что нужно выезжать. Но в той же Авдеевке, где нет ни одного дома, ни одного здания любой формы собственности, которое не было бы разрушено или повреждено, остается около 2,5 тыс. человек", – добавил он.

Кириленко подчеркнул, что РФ применяет "тактику выжженной земли" на Донбассе.

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