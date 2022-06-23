Глава Донецкой ОВА рассказал, какой процент территорий области находится под контролем Украины

"Сейчас если по тем территориям, где продолжаются бои, то под контролем украинской власти и Вооруженных сил находится 45%. Соответственно, 55%, с полным разрушением – под контролем незаконных вооруженных формирований, под контролем оккупанта находится (я имею в виду в том числе полностью разрушенные Мариуполь и Волноваху)", – сказал Кириленко. Главу ОВА спрашивали о всей области, но более конкретного ответа он не дал.
Кириленко рассказал, что в населенных пунктах вдоль линии фронта крайне сложная ситуация.
"Те, кто не уезжает, находятся, как правило, в укрытиях. Но это крайне опасно", – отметил Кириленко. Он рассказал, что такие жители региона получают гуманитарную помощь, им привозят продуктовые наборы. Они не хотят уезжать, надеясь, что обстрелы прекратятся и снова будет мирная жизнь, пояснил глава ОВА.
"Враг применяет очень тяжелую артиллерию, авиацию. Людям постоянно объясняют, что нужно выезжать. Но в той же Авдеевке, где нет ни одного дома, ни одного здания любой формы собственности, которое не было бы разрушено или повреждено, остается около 2,5 тыс. человек", – добавил он.
Кириленко подчеркнул, что РФ применяет "тактику выжженной земли" на Донбассе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
26 мая Зеленский заявил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что при нынешних темпах наступления задачу взять Луганскую и Донецкую области и выйти на админграницу Россия может решать месяцами. "А за месяцы очень много чего произойдет – в плане ленд-лиза, боеспособности украинских Вооруженных сил и так далее. Так что это уравнение в основном решается в нашу пользу", – сказал Арестович.