"Оружие будет. Уже скоро". Кулеба заверил каждого солдата ВСУ, что Украина в ближайшее время получит больше вооружений

Об этом 24 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Сегодня было два совещания у президента по этому поводу. И я хочу заверить каждого солдата, который сейчас защищает страну, в том, что оружие будет и уже скоро его будет больше. Мы ускоряем эти процессы общими усилиями, – сказал Кулеба. – Даже в самые "горячие" дни борьбы за кандидатство [в члены ЕС] мы никогда не прекращали бороться за то, чтобы как можно больше оружия пришло в Украину как можно быстрее".

По словам главы МИД, западные партнеры видят, что Украина нуждается в военной помощи, и "четко знают, какое именно оружие нам необходимо передать".

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