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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оружие будет. Уже скоро". Кулеба заверил каждого солдата ВСУ, что Украина в ближайшее время получит больше вооружений

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Западные партнеры "четко знают", какое именно оружие Украине необходимо передать, отметил Кулеба (фото иллюстративное)
Западные партнеры "четко знают", какое именно оружие Украине необходимо передать, отметил Кулеба (фото иллюстративное)
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Власти Украины ускоряют процессы поставок необходимого вооружения Киеву от стран Запада.

Об этом 24 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.  

"Сегодня было два совещания у президента по этому поводу. И я хочу заверить каждого солдата, который сейчас защищает страну, в том, что оружие будет и уже скоро его будет больше. Мы ускоряем эти процессы общими усилиями, – сказал Кулеба. – Даже в самые "горячие" дни борьбы за кандидатство [в члены ЕС] мы никогда не прекращали бороться за то, чтобы как можно больше оружия пришло в Украину как можно быстрее".

По словам главы МИД, западные партнеры видят, что Украина нуждается в военной помощи, и "четко знают, какое именно оружие нам необходимо передать".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Украине нужны ракетные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, танки, бронированные машины, системы противовоздушной обороны и боевая авиация, говорил Кулеба 17 июня. "Нам нужно оружие, которое докажет, что Запад действительно стремится помочь Украине победить, а не только не проиграть", – подчеркивал он.

Теги: Россия, Украина, оружие, МИД Украины, вооружение, военная техника, военная помощь, Дмитрий Кулеба, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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