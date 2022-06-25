Москву бесит, что Украина будет членом Евросоюза – Кулеба

Об этом 24 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Главу МИД попросили прокомментировать "слабую" реакцию Кремля на предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Их слабость в реакции является, безусловно, наигранной. На самом деле Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского союза", – сказал Кулеба.

Он отметил, что в течение последних 30 лет украинцев "кормили российским нарративом", что Украина якобы "никому не нужна, ее никто не ждет Европе, что мы должны об этом забыть и развернуться в сторону России".

"30 лет этой работы – просто на свалку. Украина идет в Европейский союз. И это подтверждено наконец-то со стороны самого союза", – подчеркнул глава МИД.