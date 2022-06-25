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Москву бесит, что Украина будет членом Евросоюза – Кулеба

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Украина идет в Европейский союз, отметил Кулеба
Украина идет в Европейский союз, отметил Кулеба
Фото: EPA

Россия "с удовольствием" хотела бы остановить процесс евроинтеграции Украины, однако у нее такой возможности уже нет.

Об этом 24 июня в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Украина 24", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.  

Главу МИД попросили прокомментировать "слабую" реакцию Кремля на предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Их слабость в реакции является, безусловно, наигранной. На самом деле Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского союза", – сказал Кулеба.

Он отметил, что в течение последних 30 лет украинцев "кормили российским нарративом", что Украина якобы "никому не нужна, ее никто не ждет Европе, что мы должны об этом забыть и развернуться в сторону России".

"30 лет этой работы – просто на свалку. Украина идет в Европейский союз. И это подтверждено наконец-то со стороны самого союза", – подчеркнул глава МИД.

Контекст:

Решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС было принято на саммите Европейского совета 23 июня. Это "одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет ее независимости", отметил президент Владимир Зеленский.

Вместе с Украиной статус кандидата в члены ЕС получила Молдова, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter. Лидеры ЕС признали также европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы, добавил он.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Москва, саммит ЕС, евроинтеграция, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Евросоюз, вступ, членство, ЕС
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