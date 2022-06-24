Зеленский: Сегодня признано, что Украина – будущий член ЕС, а не пограничье между орками и эльфами

Зеленский: Это не просто новое название или вывеска. Это новый статус и новый имидж Фото: president.gov.ua

"Статус кандидата – это не просто новая ступенька. Это новая вершина. Не новый абзац, не новая страница и даже не новый раздел. Это новый том в истории европейской интеграции Украины, который мы начали писать сегодня. И сегодня эта книга не имеет других вариантов завершения, кроме одного: Украина в будущем станет членом ЕС. С сегодняшнего дня это закреплено на официальном уровне", – сказал Зеленский.

Он отметил, что новый статус подтверждает, что Украина является частью европейского сообщества.

"Статус кандидата – это обязательный этап, который прошли большинство стран. Это точка невозврата. Это не просто новое название или вывеска. Это новый статус и новый имидж. Сегодня признано: Украина – не мост, не подушка между Западом и РФ, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не "серая" зона, не транзитная территория. Не пограничье между орками и эльфами. Украина – это будущий равный партнер для минимум 27 стран ЕС", – подчеркнул глава государства.

По его словам, решение ЕС – это не просто проявление дружбы и симпатии, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым. При этом Украина уже сейчас сможет участвовать в ряде программ Евросоюза, доступ к которым ограничен для третьих стран.

"Сегодня мы избавились от этого унизительного определения. Украина никогда не была таковой по сущности, но официальная терминология называла нас именно так. Мы избавились от этого. Мы не третья страна, не 10-я, не 100-я, мы будущий член ЕС", – резюмировал Зеленский.