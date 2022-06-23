Европарламент принял резолюцию с призывом немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Резолюцию приняли 529 голосами. 45 евродепутатов были против, еще 14 воздержались.

"Парламент принял резолюцию, призывающую глав государств и правительств, которые проводят саммит сегодня и завтра, без промедления предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Республике Молдова. Они должны сделать то же самое с Грузией, как только ее правительство выполнит приоритеты, указанные Европейской комиссией", – сказано в релизе.

Парламентарии также выступили с призывом к властям Украины, Молдовы и Грузии. Страны должны "недвусмысленно продемонстрировать политическую решимость реализовать европейские амбиции своих народов", ускорив реформы ради быстрого и эффективного выполнения критериев для членства в ЕС, сказано в релизе.

Также этой резолюцией Европарламент призвал разблокировать и "вновь активизировать" процесс евроинтеграции государств Западных Балкан.

Сегодня в Брюсселе начался двухдневный саммит ЕС, на котором рассмотрят заявки Украины, Молдовы и Грузии. Ожидается, что окончательное решение по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС будет принято до конца дня.