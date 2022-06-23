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Европарламент принял резолюцию с призывом немедленно предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

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Резолюцию поддержали 529 депутатов Европарламента
Резолюцию поддержали 529 депутатов Европарламента
Фото: ЕРА

Европейский парламент 23 июня принял резолюцию, в которой потребовал предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове немедленно. Об этом сообщил сайт Европарламента.

Резолюцию приняли 529 голосами. 45 евродепутатов были против, еще 14 воздержались. 

"Парламент принял резолюцию, призывающую глав государств и правительств, которые проводят саммит сегодня и завтра, без промедления предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Республике Молдова. Они должны сделать то же самое с Грузией, как только ее правительство выполнит приоритеты, указанные Европейской комиссией", – сказано в релизе. 

Парламентарии также выступили с призывом к властям Украины, Молдовы и Грузии. Страны должны "недвусмысленно продемонстрировать политическую решимость реализовать европейские амбиции своих народов", ускорив реформы ради быстрого и эффективного выполнения критериев для членства в ЕС, сказано в релизе. 

Также этой резолюцией Европарламент призвал разблокировать и "вновь активизировать" процесс евроинтеграции государств Западных Балкан

Сегодня в Брюсселе начался двухдневный саммит ЕС, на котором рассмотрят заявки Украины, Молдовы и Грузии. Ожидается, что окончательное решение по предоставлению статуса кандидата в члены ЕС будет принято до конца дня. 

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.

По данным СМИ, на сегодняшний день есть полный консенсус 27 лидеров стран ЕС о том, что Украина получит статус кандидата.

Украина намерена выполнить рекомендации Европейской комиссии относительно предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС до конца 2022 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Грузия, Молдова, Европарламент, Еврокомиссия, реформы, саммит ЕС, Балканы, евроинтеграция, Европейский союз, резолюция, членство
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