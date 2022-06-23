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Гарибашвили сказал, что Арахамия мешал Грузии получить кандидатство в ЕС. Арахамия ответил

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Арахамия: Народ Грузии стал заложником олигарха. Грузины, держитесь, нас вместе ждет большое будущее внутри Европы
Арахамия: Народ Грузии стал заложником олигарха. Грузины, держитесь, нас вместе ждет большое будущее внутри Европы
Скриншот: Давид Арахамія/David Arakhamia / Telegram

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 22 июня, выступая в парламенте Грузии, заявил, что глава пропрезидентской фракции Верховной Рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия добивался, чтобы Грузия не получила статус кандидата в члены Евросоюза.

Об этом сообщает портал "Новости-Грузия"

Гарибашвили заявил, что депутат от партии "Лело" Саломе Самадашвили (ранее была членом основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Единого национального движения") "лично ездила в Брюссель и просила" не давать Грузии статус кандидата в члены ЕС.

Премьер назвал ее предателем страны, Самадашвили возразила Гарибашвили и обвинила его во лжи, пишет "Новости-Грузия"

Гарибашвили обратился к оппозиции: "Вместе с вами, дорогие оппоненты, настойчиво требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата, представитель украинских властей, господин Арахамия, который является вашим другом".

Он заявил, что Европе "практически был поставлен ультиматум": если Грузия получит статус кандидата, Украина будет "очень разочарована". 

По утверждению Гарибашвили, такую информацию он получил от "американских и европейских коллег" и она якобы является проверенной. 

Арахамия в своем Telegram-канале назвал фейком слова Гарибашвили.

"Гарибашвили заявил, что якобы Арахамия ездил в Европу и в США и отговаривал брать Грузию в кандидаты в члены Евросоюза. Во-первых, в Европе Арахамия не был. Во-вторых, в США Арахамия конкретно занимался тем, что обосновывал концепцию о том, что господин [грузинский бизнесмен Бидзина] Иванишвили является олигархом пророссийского плана, который имеет марионеточное правительство, по сути, подставляет обычный грузинский народ, который хочет в Европу", – сказал украинский парламентарий. 

Он напомнил о многотысячном митинге, который прошел в Тбилиси 20 июня в поддержку евроинтеграции. 

"Митинг четко показал то, что грузины – это часть Европы, все хотят быть частью Европейского союза. Мы как Украина, как власть Украины будем помогать максимально Грузии становиться членом Европейского союза, и не обращайте, пожалуйста, внимание на откровенные вбросы и фейки грузинского правительства, в частности премьер-министра, который распространяет недостоверную информацию просто по заказу одного олигарха. Очень обидно, что вся Грузия, весь ее доброжелательный народ, который сегодня приютил наших беженцев, многие грузины воюют на стороне Украины против российских агрессоров, сегодня стали заложниками одного олигарха. Грузины, держитесь, нас вместе ждет большое будущее внутри Европы", – добавил Арахамия. 

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре

После вторжения России в Украину президенты Грузии и Молдовы также инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандадата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что нужно выполнить ряд условий.

При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Ираклий Гарибашвили, евроинтеграция, Европейский союз, олигархи, Бидзина Иванишвили, Евросоюз, Давид Арахамия
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