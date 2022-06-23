Гарибашвили сказал, что Арахамия мешал Грузии получить кандидатство в ЕС. Арахамия ответил

Об этом сообщает портал "Новости-Грузия".

Гарибашвили заявил, что депутат от партии "Лело" Саломе Самадашвили (ранее была членом основанного экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Единого национального движения") "лично ездила в Брюссель и просила" не давать Грузии статус кандидата в члены ЕС.

Премьер назвал ее предателем страны, Самадашвили возразила Гарибашвили и обвинила его во лжи, пишет "Новости-Грузия".

Гарибашвили обратился к оппозиции: "Вместе с вами, дорогие оппоненты, настойчиво требовал, чтобы Грузия не получила статус кандидата, представитель украинских властей, господин Арахамия, который является вашим другом".

Он заявил, что Европе "практически был поставлен ультиматум": если Грузия получит статус кандидата, Украина будет "очень разочарована".

По утверждению Гарибашвили, такую информацию он получил от "американских и европейских коллег" и она якобы является проверенной.

Арахамия в своем Telegram-канале назвал фейком слова Гарибашвили.

"Гарибашвили заявил, что якобы Арахамия ездил в Европу и в США и отговаривал брать Грузию в кандидаты в члены Евросоюза. Во-первых, в Европе Арахамия не был. Во-вторых, в США Арахамия конкретно занимался тем, что обосновывал концепцию о том, что господин [грузинский бизнесмен Бидзина] Иванишвили является олигархом пророссийского плана, который имеет марионеточное правительство, по сути, подставляет обычный грузинский народ, который хочет в Европу", – сказал украинский парламентарий.

Он напомнил о многотысячном митинге, который прошел в Тбилиси 20 июня в поддержку евроинтеграции.

"Митинг четко показал то, что грузины – это часть Европы, все хотят быть частью Европейского союза. Мы как Украина, как власть Украины будем помогать максимально Грузии становиться членом Европейского союза, и не обращайте, пожалуйста, внимание на откровенные вбросы и фейки грузинского правительства, в частности премьер-министра, который распространяет недостоверную информацию просто по заказу одного олигарха. Очень обидно, что вся Грузия, весь ее доброжелательный народ, который сегодня приютил наших беженцев, многие грузины воюют на стороне Украины против российских агрессоров, сегодня стали заложниками одного олигарха. Грузины, держитесь, нас вместе ждет большое будущее внутри Европы", – добавил Арахамия.