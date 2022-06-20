ГОРДОН
 
 
МИР

В Тбилиси прошла многотысячная акция в поддержку евроинтеграции Грузии, протестующие обратились к власти: "Волна сопротивления снесет"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Митингующие пришли в том числе с флагами Украины
Митингующие пришли в том числе с флагами Украины
Фото: ЕРА

20 июня в столице Грузии Тбилиси прошла многотысячная акция "Домой, в Европу" в поддержку евроинтеграции страны. Об этом сообщает портал "Новости-Грузия".

Митинг организовало гражданское движение "Сирцхвилиа". 

"Новости-Грузия" сообщает, что на митинге в Тбилиси один из лидеров "Сирцхвилиа" Шота Дигмелашвили объявил о создании нового общественного движения "Домой, в Европу" и анонсировал проведение следующей акции 24 июня, после того, как Европейский совет объявит решение по предоставлению кандидатства в члены ЕС Украине, Молдове и Грузии. 

Движение, как сказал Дигмелашвили, будет предъявлять требования к правительству Грузии на основе консенсуса всех групп в составе движения. Какие именно это будут требования, не уточняется, однако их невыполнение может повлечь массовые акции протестов, говорят организаторы митинга. 

"Все регионы и города Грузии встанут на ноги, чтобы волна ненасильственного сопротивления снесла всех тех, кто будет мешать нашей стране на пути в Европу", – так митингующие предупредили власть, пишет издание. 

Судя по фото, опубликованных агентством ЕРА, участники акции пришли на протест с флагами Грузии, Евросоюза, НАТО. Также там были флаги Украины.

Власти страны не поддержали акцию. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обратил внимание, что "Сирцхвилиа" – это молодежное крыло партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, пишет "Новости-Грузия"

"Это собрание ставит целью именно поляризацию, – заявил Папуашвили 20 июня. –  Вы же видите, какие там требования, начиная с того, что надо выгнать правительство [...]. С использованием таких терминов, сравнением развивающихся событий с Майданом, что с самого начала показывает, что эта акция явно направлена на деструкцию". 

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре

После вторжения России в Украину президенты Грузии и Молдовы также инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 13 июня на заседании правительства, что кандидатом в члены Европейского союза должна стать сначала Грузия, а уже потом Украина или Молдова, его слова раскритиковали в Офисе президента Украины.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандадата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что нужно выполнить ряд условий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Еврокомиссия, митинг, Тбилиси, евроинтеграция, Европейский союз, Единое национальное движение, Евросоюз, акции протеста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Данилко о возможной службе в ВСУ: Это то же самое, что сказать: "Залужный, давайте наклеим ваш плакат и скажем: "Поет Залужный"
  Данилко о возможной службе в ВСУ: Это то же самое, что сказать: "Залужный, давайте наклеим ваш плакат и скажем: "Поет Залужный"
Стиллер во время встречи с Зеленским назвал украинского президента своим героем. Видео
Стиллер во время встречи с Зеленским назвал украинского президента своим героем. Видео
  Тина Кароль высказалась о "перебежчиках, которые под селфи возвращаются в Украину"
  Тина Кароль высказалась о "перебежчиках, которые под селфи возвращаются в Украину"
  Бен Стиллер посетил освобожденные от российских оккупантов города в Киевской области
  Бен Стиллер посетил освобожденные от российских оккупантов города в Киевской области
  Гребенщиков о разговоре с Медведевым: Вас просит кто-то из правительства о встрече. Вы пробовали когда-нибудь не соглашаться?
  Гребенщиков о разговоре с Медведевым: Вас просит кто-то из правительства о встрече. Вы пробовали когда-нибудь не соглашаться?
"Во мне столько твоего". Балерина Кухар показала своего отца
"Во мне столько твоего". Балерина Кухар показала своего отца
Дорофеева перестала скрывать, что у нее есть бойфренд. Фото в авто
Дорофеева перестала скрывать, что у нее есть бойфренд. Фото в авто
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Брэдшоу с украинским флагом над входом
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Брэдшоу с украинским флагом над входом
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе (164487)
2
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (154886)
3
48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь (92386)
4
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов (70553)
5
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото (69102)
6
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы (52863)
7
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем (34599)
8
"Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери (26616)
 
 
 
 