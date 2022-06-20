В Тбилиси прошла многотысячная акция в поддержку евроинтеграции Грузии, протестующие обратились к власти: "Волна сопротивления снесет"

Митинг организовало гражданское движение "Сирцхвилиа".
"Новости-Грузия" сообщает, что на митинге в Тбилиси один из лидеров "Сирцхвилиа" Шота Дигмелашвили объявил о создании нового общественного движения "Домой, в Европу" и анонсировал проведение следующей акции 24 июня, после того, как Европейский совет объявит решение по предоставлению кандидатства в члены ЕС Украине, Молдове и Грузии.
Движение, как сказал Дигмелашвили, будет предъявлять требования к правительству Грузии на основе консенсуса всех групп в составе движения. Какие именно это будут требования, не уточняется, однако их невыполнение может повлечь массовые акции протестов, говорят организаторы митинга.
"Все регионы и города Грузии встанут на ноги, чтобы волна ненасильственного сопротивления снесла всех тех, кто будет мешать нашей стране на пути в Европу", – так митингующие предупредили власть, пишет издание.
Судя по фото, опубликованных агентством ЕРА, участники акции пришли на протест с флагами Грузии, Евросоюза, НАТО. Также там были флаги Украины.
Власти страны не поддержали акцию. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обратил внимание, что "Сирцхвилиа" – это молодежное крыло партии "Единое национальное движение", основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, пишет "Новости-Грузия".
"Это собрание ставит целью именно поляризацию, – заявил Папуашвили 20 июня. – Вы же видите, какие там требования, начиная с того, что надо выгнать правительство [...]. С использованием таких терминов, сравнением развивающихся событий с Майданом, что с самого начала показывает, что эта акция явно направлена на деструкцию".
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
После вторжения России в Украину президенты Грузии и Молдовы также инициировали вступление этих стран в Евросоюз по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 13 июня на заседании правительства, что кандидатом в члены Европейского союза должна стать сначала Грузия, а уже потом Украина или Молдова, его слова раскритиковали в Офисе президента Украины.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандадата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что нужно выполнить ряд условий.