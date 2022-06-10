Школьный учитель в Грузии собрал для Украины $700 тыс. помощи

Апхазава – финалист международного конкурса Global Teacher Award 2019, который также называют "учительским Оскаром". После начала полномасштабного вторжения России в Украину он начал благотворительную акцию и выставил на продажу золотую медаль победителя конкурса и украшение своей матери.

"Чтобы помочь украинским школьникам и преподавателям, я решил продать золотое кольцо, оставленное мне мамой, и мою наградную монету. Наверное, 2500 лари (около $800) будет достаточно", – написал он в Facebook 4 марта.

Фото: netgazeti.ge

Пост получил большое внимание, его опубликовали пользователи соцсетей 39 стран.

"В последний раз, когда мы проверяли счет, было собрано $700 тыс.", – сообщил учитель в начале июня.

По его словам, кольцо и монету купил грузинский адвокат Звиад Кордзадзе, а затем обе вещи он вернул учителю. Собранные средства были переданы польской организации, которая на вырученные средства обеспечивает доставку продуктов и других предметов первой необходимости беженцам в приюты.

Это не первая акция сельского педагога по сбору на общественные нужды. В 2020 году, сообщает SOVA, он сам выращивал и продавал декоративные фиалки, а на полученные деньги оплачивал услуги интернета для сельских школьников, которые учились на карантине дома.

"Не знаю, как мне пришла в голову эта идея, но 72 ученика уже получили благодаря ей интернет-пакеты. Конечно, эти цветы не стоят 19 лари ($5,7), но когда люди узнают, что они финансируют образование детей, они покупают их", – рассказал тогда он.