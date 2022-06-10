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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Школьный учитель в Грузии собрал для Украины $700 тыс. помощи

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Апхазава выставил на продажу золотую медаль победителя преподавательского конкурса и семейное украшение
Апхазава выставил на продажу золотую медаль победителя преподавательского конкурса и семейное украшение
Фото: Ладо Апхазава / Facebook

Учитель из грузинского села Чибати в Гурии Ладо Апхазава смог собрать $700 тыc. на помощь украинцам, об этом пишет Netgazeti.

Апхазава – финалист международного конкурса Global Teacher Award 2019, который также называют "учительским Оскаром". После начала полномасштабного вторжения России в Украину он начал благотворительную акцию и выставил на продажу золотую медаль победителя конкурса и украшение своей матери. 

"Чтобы помочь украинским школьникам и преподавателям, я решил продать золотое кольцо, оставленное мне мамой, и мою наградную монету. Наверное, 2500 лари (около $800) будет достаточно", – написал он в Facebook 4 марта.

Фото: netgazeti.ge
Фото: netgazeti.ge

Пост получил большое внимание, его опубликовали пользователи соцсетей 39 стран. 

"В последний раз, когда мы проверяли счет, было собрано $700 тыс.", – сообщил учитель в начале июня.

По его словам, кольцо и монету купил грузинский адвокат Звиад Кордзадзе, а затем обе вещи он вернул учителю. Собранные средства были переданы польской организации, которая на вырученные средства обеспечивает доставку продуктов и других предметов первой необходимости беженцам в приюты.

Это не первая акция сельского педагога по сбору на общественные нужды. В 2020 году, сообщает SOVA, он сам выращивал и продавал декоративные фиалки, а на полученные деньги оплачивал услуги интернета для сельских школьников, которые учились на карантине дома.

"Не знаю, как мне пришла в голову эта идея, но 72 ученика уже получили благодаря ей интернет-пакеты. Конечно, эти цветы не стоят 19 лари ($5,7), но когда люди узнают, что они финансируют образование детей, они покупают их", – рассказал тогда он.

Теги: Украина, Грузия, гуманитарная помощь, благотворительность, война России против Украины
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