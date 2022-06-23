В Брюсселе начался саммит Евросоюза. Украина получит статус кандидата в члены ЕС уже сегодня, уверен Мишель

Шарль Мишель: Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове Фото: ЕРА

В повестке саммита несколько вопросов. Евросовет рассмотрит заявки Украины, Молдовы и Грузии о вступлении в ЕС.

Также лидеры ЕС обсудят ситуацию с войной России против Украины и экономическую, военную, политическую и гуманитарную поддержку Украины.

Кроме того, согласно релизу, Европейский совет проведет стратегическую дискуссию об отношениях ЕС с партнерами в Европе – "в том числе о том, как развивать политический диалог и укреплять безопасность, стабильность и процветание европейского континента".

На странице Евросовета в Twitter вели трансляцию из Брюсселя. Приехав на саммит глава Европейского совета Шарль Мишель высказал уверенность в том, что Украина и Молдова получат статус кандидата уже сегодня вечером.

"Это решающий момент для Европейского союза. Это геополитический выбор, который мы сделаем сегодня. Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украине, Грузии и Молдове", – сказал он.

* LIVE - EU and Western Balkan leaders are arriving in Brussels to:

* discuss EU integration

* further cooperate in the face of common challenges stemming from Russia’s aggression against Ukraine.



More info on the meeting → https://t.co/FRkUZ6QwwJ https://t.co/bD16l17488 — EU Council (@EUCouncil) June 23, 2022



