В Брюсселе начался саммит Евросоюза. Украина получит статус кандидата в члены ЕС уже сегодня, уверен Мишель

В повестке саммита несколько вопросов. Евросовет рассмотрит заявки Украины, Молдовы и Грузии о вступлении в ЕС.
Также лидеры ЕС обсудят ситуацию с войной России против Украины и экономическую, военную, политическую и гуманитарную поддержку Украины.
Кроме того, согласно релизу, Европейский совет проведет стратегическую дискуссию об отношениях ЕС с партнерами в Европе – "в том числе о том, как развивать политический диалог и укреплять безопасность, стабильность и процветание европейского континента".
На странице Евросовета в Twitter вели трансляцию из Брюсселя. Приехав на саммит глава Европейского совета Шарль Мишель высказал уверенность в том, что Украина и Молдова получат статус кандидата уже сегодня вечером.
"Это решающий момент для Европейского союза. Это геополитический выбор, который мы сделаем сегодня. Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украине, Грузии и Молдове", – сказал он.
* LIVE - EU and Western Balkan leaders are arriving in Brussels to:— EU Council (@EUCouncil) June 23, 2022
* discuss EU integration
* further cooperate in the face of common challenges stemming from Russia’s aggression against Ukraine.
More info on the meeting → https://t.co/FRkUZ6QwwJ https://t.co/bD16l17488
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.
По данным СМИ, на сегодняшний день есть полный консенсус 27 лидеров стран ЕС о том, что Украина получит статус кандидата.
Украина намерена выполнить рекомендации Европейской комиссии относительно предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС до конца 2022 года.