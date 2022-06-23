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"У жителей Украины Европа в сердце и в уме". Глава Еврокомиссии призвала лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата

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За последние несколько лет Украина реформировалась больше, чем за последние десятилетия, отметила фон дер Ляйен
За последние несколько лет Украина реформировалась больше, чем за последние десятилетия, отметила фон дер Ляйен
Фото: EPA

Украина заслуживает европейской перспективы, а также статуса кандидата в члены ЕС при условии, что страна проведет ряд дальнейших важных реформ.

Об этом 22 июня в ходе выступления в Европарламенте заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Текст ее речи опубликован на сайте Еврокомиссии.

"Украина еще до войны доказала, что находится на правильном пути. За последние несколько лет Украина реформировалась больше, чем за последние десятилетия. Благодаря Соглашению об ассоциации от 2016 года Украина уже внедрила около 70% правил, норм и стандартов ЕС, – сказала фон дер Ляйен. – И весь этот прогресс был достигнут благодаря тому, что у жителей Украины Европа в сердце и в уме".

Глава Еврокомиссии призвала лидеров Евросоюза к исторической ответственности накануне саммита Совета ЕС, на котором будет принято решение относительно предоставления Украине статуса кандидата.

"История на марше. И я говорю не только о захватнической войне [президента РФ Владимира] Путина. Я говорю о ветре перемен, который снова веет над нашим континентом. Своими заявками Украина, Молдова и Грузия говорят нам, что хотят перемен. Они хотят больше демократии, больше свобод и реформ. Они говорят нам, что хотят Европу. Мы несем ответственность перед ними, но мы также несем ответственность перед собой, чтобы сделать правильный выбор", – отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, то, "насколько далеко зайдут Украина, Молдова и Грузия и как быстро они продвинутся, будет зависеть прежде всего от их действий и прогресса".

"Но как мы будем реагировать на их страсть и прогресс – это наш выбор и только наш. Этот парламент уже сказал громко и отчетливо. Теперь Европейский совет должен принять решение и взять историческую ответственность", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Она добавила, что следующую главу истории ЕС "сегодня пишут храбрый народ Украины и все мы, которые должны сопровождать его на европейском пути".

"Опять же, это момент для Европы. И мы должны его поймать", – резюмировала глава Еврокомиссии.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.

По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина может получить статус кандидата в члены ЕС вечером 23 июня.

Она отметила, что на сегодняшний день есть полный консенсус 27 лидеров стран ЕС о том, что Украина получит статус кандидата.

Украина намерена выполнить рекомендации Европейской комиссии относительно предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС до конца 2022 года, подчеркнула Стефанишина.

Теги: Украина, Грузия, Молдова, коррупция, Европарламент, Еврокомиссия, реформы, захват, Соглашение об ассоциации, Европейский совет, вторжение, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, вступ, членство, ЕС
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