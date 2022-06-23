"Есть полный консенсус". Стефанишина назвала четыре страны, которые были скептически настроены относительно кандидатства в члены ЕС для Украины

Об этом 22 июня в Киеве на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале Ukrinform TV, сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
СМИ спросили вице-премьера, есть ли вероятность того, что Украине не дадут статус кандидата в члены ЕС, напомнив ее слова о трех странах Евросоюза, которые выступали против такого решения.
"Эти государства, скептически настроенные, – Нидерланды, Дания, Швеция, Португалия – четко и публично заявили о том, что поддерживают это решение. На сегодняшний день есть полный консенсус 27 лидеров [стран ЕС] о том, что Украина получит статус кандидата", – ответила Стефанишина.
Вице-премьер-министр призвала отходить от комплекса неполноценности и меньше делать заявлений о возможной потере Украиной статуса кандидата еще до его получения.
"Сегодня, когда у нас есть полная мобилизация парламента, правительства, президента и гражданского общества, я не вижу никаких оснований для того, чтобы быть скептичными относительно дальнейших шагов по членству в ЕС. Но это будет также зависеть от того, когда война закончится и когда мы сможем, соответственно, быть конкурентоспособными, чтобы мы усилили ЕС, а ЕС усилил нас", – отметила Стефанишина.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.
Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.