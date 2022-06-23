"Есть полный консенсус". Стефанишина назвала четыре страны, которые были скептически настроены относительно кандидатства в члены ЕС для Украины

На сегодняшний день есть полный консенсус 27 лидеров стран ЕС о том, что Украина получит статус кандидата, отметила Стефанишина Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Об этом 22 июня в Киеве на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале Ukrinform TV, сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

СМИ спросили вице-премьера, есть ли вероятность того, что Украине не дадут статус кандидата в члены ЕС, напомнив ее слова о трех странах Евросоюза, которые выступали против такого решения.

"Эти государства, скептически настроенные, – Нидерланды, Дания, Швеция, Португалия – четко и публично заявили о том, что поддерживают это решение. На сегодняшний день есть полный консенсус 27 лидеров [стран ЕС] о том, что Украина получит статус кандидата", – ответила Стефанишина.

Вице-премьер-министр призвала отходить от комплекса неполноценности и меньше делать заявлений о возможной потере Украиной статуса кандидата еще до его получения.

"Сегодня, когда у нас есть полная мобилизация парламента, правительства, президента и гражданского общества, я не вижу никаких оснований для того, чтобы быть скептичными относительно дальнейших шагов по членству в ЕС. Но это будет также зависеть от того, когда война закончится и когда мы сможем, соответственно, быть конкурентоспособными, чтобы мы усилили ЕС, а ЕС усилил нас", – отметила Стефанишина.