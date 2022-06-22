Евросовет намерен предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС – журналист

"В последнем проекте Евросовета говорится, что "Европейский совет принял решение предоставить статус страны-кандидата Украине и Республике Молдова". Также отмечается, что совет примет решение о дальнейших шагах после полного выполнения всех условий, изложенных [Европейской] комиссией", – написал журналист.

the latest #EUCO draft states that "The European Council has decided to grant the status of candidate country to #Ukraine & to the Republic of #Moldova." also notes that the Council will decide on further steps once all the conditions spelled out by the commission are fully met — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2022

Он сообщил, что в проекте также изложена позиция Евросовета по заявке Грузии: "Европейский совет готов предоставить статус страны-кандидата Грузии после того, как будут рассмотрены приоритеты, указанные в заключении комиссии по заявке Грузии на членство".