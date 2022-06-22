Евросовет намерен предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС – журналист

"В последнем проекте Евросовета говорится, что "Европейский совет принял решение предоставить статус страны-кандидата Украине и Республике Молдова". Также отмечается, что совет примет решение о дальнейших шагах после полного выполнения всех условий, изложенных [Европейской] комиссией", – написал журналист.
the latest #EUCO draft states that "The European Council has decided to grant the status of candidate country to #Ukraine & to the Republic of #Moldova." also notes that the Council will decide on further steps once all the conditions spelled out by the commission are fully met— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2022
Он сообщил, что в проекте также изложена позиция Евросовета по заявке Грузии: "Европейский совет готов предоставить статус страны-кандидата Грузии после того, как будут рассмотрены приоритеты, указанные в заключении комиссии по заявке Грузии на членство".
the #EUCO draft also states: "The European Council is ready to grant the status of candidate country to #Georgia once the priorities specified in the Commission’s opinion on Georgia’s membership application have been addressed." https://t.co/AXeC2dT0pI— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 21, 2022
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что нужно выполнить ряд мер.
При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.
Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщило 20 июня, что все 27 стран – членов ЕС намерены поддержать решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.