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"Увеличиваем круг тех, кто за кандидатство для Украины". Зеленский рассказал о "марафоне телефонных переговоров" 21 июня

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Зеленский рассказал, что 21 июня провел восемь телефонных разговоров с европейскими лидерами
Зеленский рассказал, что 21 июня провел восемь телефонных разговоров с европейскими лидерами
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня провел восемь телефонных разговоров с европейскими лидерами накануне заседания Евросовета 23–24 июня, на котором будет рассмотрен вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

О деталях переговоров Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram Офиса президента.

"Сегодня был день очень активной внешнеполитической работы – почти марафон телефонных переговоров. Увеличиваем круг тех, кто за кандидатство для Украины, и добавляем уверенности, что решение в пятницу будет положительным", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, в ходе бесед он скоординировал позиции накануне заседания Европейского совета с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Кроме того, Зеленский поблагодарил Науседу за решение саммита "Триморья" предоставить Украине статус партнера-участника.

"Венгрия. Был очень плодотворный разговор с премьер-министром Виктором Орбаном. Пригласил его посетить Украину и поблагодарил за важную поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности нашего государства. Договорились развивать сотрудничество в энергетике", – отметил президент.  

С премьер-министром Португалии Антониу Коштой Зеленский договорился "привлекать опыт" Португалии в сближении Украины с ЕС. За поддержку Украины, в частности оружием, глава государства поблагодарил премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая 21 июня выступила в Раде.

"Испания. Отметил в разговоре с премьер-министром [Педро] Санчесом, что наше взаимодействие усилит и Украину, и весь Европейский союз. Обсудили возможные результаты мадридского саммита НАТО, который состоится уже в конце июня, – подчеркнул Зеленский. – Ирландия. Отметил активную поддержку Ирландией нашей евроинтеграции и пригласил премьер-министра Ирландии [Мишеля] Мартина посетить Украину".

Президент также поблагодарил премьера Хорватии Андрея Пленковича за поддержку Украины.

"Уверен, что мы можем расширить наше сотрудничество как на двустороннем уровне, так и на уровне европейских структур", – указал Зеленский.

Кроме того, в Киеве президент встретился с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем, поблагодарив его за готовность Люксембурга участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

"Мой график на завтра – такой же насыщенный, как и сегодня. Сделаю все, чтобы историческое решение Европейского союза было принято. Для нас это важно", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщило 20 июня, что все 27 стран – членов ЕС намерены поддержать решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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