Зеленский заявил, что Украина будет участником "Триморья"

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 июня в своем обращении, опубликованном в Facebook.
"На саммите было решено, что Украина приобретает такой статус, который позволит стать полноправным членом "Триморья". Для нас это значительные экономические возможности, модернизация транспорта, связи, сетей, еще одна линия тесного сотрудничества между Украиной и странами ЕС", – рассказал он.
Зеленский сегодня выступил перед участниками саммита по видеосвязи. Он говорил, что Украина должна присоединиться к объединению.
"Инициатива трех морей" ("Балто-Адриато-Черноморская инициатива", "Триморье") – объединение, включающее 12 стран, которые имеют выход к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям.
Первый саммит состоялся в Дубровнике в 2016 году, Украина была приглашена на него, но не ответила на приглашение и не стала одной из стран-основательниц. Присоединиться позже она не смогла, потому что государства-участники объединения решили, что участниками смогут быть только члены Европейского союза, отмечала "Европейская правда" в 2018 году.