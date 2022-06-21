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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что Украина будет участником "Триморья"

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Зеленский сказал, что участие в "Инициативе трех морей" откроет для Украины значительные экономические возможности
Зеленский сказал, что участие в "Инициативе трех морей" откроет для Украины значительные экономические возможности
Фото: president.gov.ua

20 июня участники саммита "Инициативы трех морей" (Черного, Балтийского и Адриатического) решили, что Украина приобретает статус государства, которое станет участником "Триморья".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 июня в своем обращении, опубликованном в Facebook. 

"На саммите было решено, что Украина приобретает такой статус, который позволит стать полноправным членом "Триморья". Для нас это значительные экономические возможности, модернизация транспорта, связи, сетей, еще одна линия тесного сотрудничества между Украиной и странами ЕС", – рассказал он. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/405609314841231/

Зеленский сегодня выступил перед участниками саммита по видеосвязи. Он говорил, что Украина должна присоединиться к объединению.

Контекст:

"Инициатива трех морей" ("Балто-Адриато-Черноморская инициатива", "Триморье") – объединение, включающее 12 стран, которые имеют выход к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям. 

Первый саммит состоялся в Дубровнике в 2016 году, Украина была приглашена на него, но не ответила на приглашение и не стала одной из стран-основательниц. Присоединиться позже она не смогла, потому что государства-участники объединения решили, что участниками смогут быть только члены Европейского союза, отмечала "Европейская правда" в 2018 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, саммит, Триморье
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