Зеленский заявил, что Украина будет участником "Триморья"

Зеленский сказал, что участие в "Инициативе трех морей" откроет для Украины значительные экономические возможности Фото: president.gov.ua

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 июня в своем обращении, опубликованном в Facebook.

"На саммите было решено, что Украина приобретает такой статус, который позволит стать полноправным членом "Триморья". Для нас это значительные экономические возможности, модернизация транспорта, связи, сетей, еще одна линия тесного сотрудничества между Украиной и странами ЕС", – рассказал он.

Зеленский сегодня выступил перед участниками саммита по видеосвязи. Он говорил, что Украина должна присоединиться к объединению.