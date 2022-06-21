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ПОЛИТИКА

Зеленский выразил Орбану благодарность за поддержку Украины и пригласил его в Киев

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С Орбаном Зеленский общался по телефону
С Орбаном Зеленский общался по телефону
Фото: Володимир Зеленський / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 21 июня в Twitter, что пообщался с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и приют для украинцев во время войны", – написал Зеленский.

Он отметил, что договорился с Орбаном о развитии сотрудничества в области энергетики.

"Благодарю за поддержку статуса кандидата. Пригласил посетить Украину с визитом", – твитнул президент Украины.

Правительство Венгрии подтвердило в Fаcebook, что разговор Орбана и Зеленского был.

"Поддерживаем интеграцию Украины в Евросоюз", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/kormanyzat/posts/350228067280405

Контекст:

Орбан находится у власти в Венгрии, входящей в Евросоюз и НАТО, 12 лет. Западные страны неоднократно обвиняли его в злоупотреблении полномочиями, отходе от принципов демократии и основных свобод. Кроме того, премьера и его партию "Фидес" обвиняют в сотрудничестве с президентом РФ Владимиром Путиным, начавшим войну в Украине, а также в коррупции, авторитаризме и экономическом популизме, указало "Радио Свобода".

Венгрия была последней страной, которая блокировала введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ из-за ее вторжения в Украину.

Европейские аналитики называли Венгрию в числе стран, которые могут блокировать евроинтеграцию Украины.

Теги: энергетика, Венгрия, Виктор Орбан, переговоры, евроинтеграция, Владимир Зеленский, президент, суверенитет, визит, премьер-министр, сотрудничество
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