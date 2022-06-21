Зеленский выразил Орбану благодарность за поддержку Украины и пригласил его в Киев

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и приют для украинцев во время войны", – написал Зеленский.
Он отметил, что договорился с Орбаном о развитии сотрудничества в области энергетики.
"Благодарю за поддержку статуса кандидата. Пригласил посетить Украину с визитом", – твитнул президент Украины.
Провів плідну розмову з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором #Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету * та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Дякую за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022
Правительство Венгрии подтвердило в Fаcebook, что разговор Орбана и Зеленского был.
"Поддерживаем интеграцию Украины в Евросоюз", – говорится в сообщении.
Орбан находится у власти в Венгрии, входящей в Евросоюз и НАТО, 12 лет. Западные страны неоднократно обвиняли его в злоупотреблении полномочиями, отходе от принципов демократии и основных свобод. Кроме того, премьера и его партию "Фидес" обвиняют в сотрудничестве с президентом РФ Владимиром Путиным, начавшим войну в Украине, а также в коррупции, авторитаризме и экономическом популизме, указало "Радио Свобода".
Венгрия была последней страной, которая блокировала введение Евросоюзом нефтяного эмбарго против РФ из-за ее вторжения в Украину.
Европейские аналитики называли Венгрию в числе стран, которые могут блокировать евроинтеграцию Украины.