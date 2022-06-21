Зеленский выразил Орбану благодарность за поддержку Украины и пригласил его в Киев

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и приют для украинцев во время войны", – написал Зеленский.

Он отметил, что договорился с Орбаном о развитии сотрудничества в области энергетики.

"Благодарю за поддержку статуса кандидата. Пригласил посетить Украину с визитом", – твитнул президент Украины.

Провів плідну розмову з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором #Орбаном. Подякував за підтримку суверенітету * та прихисток українців під час війни. Домовилися розвивати співпрацю у сфері енергетики. Дякую за підтримку статусу кандидата. Запросив відвідати Україну з візитом. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022

Правительство Венгрии подтвердило в Fаcebook, что разговор Орбана и Зеленского был.

"Поддерживаем интеграцию Украины в Евросоюз", – говорится в сообщении.