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"Может появиться сюрприз". Европейский аналитик рассказал, кто может заблокировать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

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Окончательное решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС будет принято на заседании Европейского совета, отметил Стулик
Окончательное решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС будет принято на заседании Европейского совета, отметил Стулик
Фото: depositphotos.com

При обсуждении вопроса предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС на заседании Европейского совета могут возникнуть неприятные сюрпризы.

Такой сценарий в ходе онлайн-дискуссии на Киевском форуме по безопасности 10 июня допустил старший аналитик Центра безопасности "Европейские ценности" в Праге (Чехия) Давид Стулик.

"Почему европейским странам сложно принимать решения? Есть несколько причин. Первая такая причина – что даже друзья Украины, как некоторые скандинавские страны, говорят, что Украина должна сначала продемонстрировать прогресс в ключевых вопросах и реформах, как, например, борьба с коррупцией, судебная реформа, верховенство права. И это страны, которые полностью поддерживают Украину (Дания, Швеция)", – сказал он.

Давид Стулик отметил, что у этих стран "есть определенное недоверие к тому, что если бы ЕС предоставил статус кандидата на членство, Украина могла бы расслабиться и остановить процесс реформ".

"Другая группа стран… это две страны из бывшей Югославии. Эти послы подошли к нам и говорят: а можете нам привести аргументы, которые бы поддерживали предоставление статуса кандидатства Украине, потому что у наших стран четкий приоритет – это членство стран Западных Балкан, наших соседей, в Европейском союзе", – отметил Стулик.

Опасность также может исходить от Венгрии, к "которой в Центральной Европе уже фактически никто не имеет доверия, к тому, что они делают, какие интересы отстаивают", указал аналитик.

"Даже если венгерская дипломатия, венгерские представители говорят, что поддерживают предоставление кандидатского статуса, то мы не можем полностью им доверять, потому что мы не знаем, о чем договорились [премьер Венгрии Виктор] Орбан и [президент РФ Владимир] Путин, – подчеркнул Стулик. – И здесь тоже нужно подходить к таким странам, как Венгрия, может, отчасти даже Австрия, с определенной долей осторожности. Потому что здесь, в Европе, действует такая практика, что часто большие страны, которые не поддерживают определенные решения, могут прятаться за других".

По словам аналитика, окончательное решение будет принято на самом Европейском совете.

"И вот тогда может появиться сюрприз, что определенные страны могут сказать, что у них есть определенные замечания… и могут заблокировать это решение, выдвигая собственные постулаты", – резюмировал Стулик.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника. 9 мая Зеленский сообщил, что Украина подготовила вторую часть. Заседание Европейского совета, на котором будет приниматься решение о статусе Украины, состоится в июне

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала 9 июня, что три страны Европейского союза выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время она не уточнила, о каких именно государствах идет речь.

СМИ писали, что Франция, Нидерланды и Австрия являются противниками предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне. Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил 10 июня, что Австрия поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, если его получат страны Западных Балкан и Молдова.

Bloomberg сообщило 9 июня, что против предоставления Украине статуса кандидата выступают Дания и Нидерланды, за – большинство стран ЕС, включая Италию. Германия, как пишет агентство, заявила, что результатом саммита лидеров ЕС в июне может стать условный статус кандидата для Украины.

Глава МИД Дании отметил 10 июня, что его страна полностью поддерживает европейское стремление Украины, но ждет заключения Еврокомиссии.

Теги: Украина, Швеция, Дания, Австрия, Венгрия, реформы, Балканы, Европейский совет, Европейский союз, саммит, Югославия, Евросоюз, Давид Стулик, вступ, заседание, членство, ЕС, недоверие
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