"Может появиться сюрприз". Европейский аналитик рассказал, кто может заблокировать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Окончательное решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС будет принято на заседании Европейского совета, отметил Стулик Фото: depositphotos.com

Такой сценарий в ходе онлайн-дискуссии на Киевском форуме по безопасности 10 июня допустил старший аналитик Центра безопасности "Европейские ценности" в Праге (Чехия) Давид Стулик.

"Почему европейским странам сложно принимать решения? Есть несколько причин. Первая такая причина – что даже друзья Украины, как некоторые скандинавские страны, говорят, что Украина должна сначала продемонстрировать прогресс в ключевых вопросах и реформах, как, например, борьба с коррупцией, судебная реформа, верховенство права. И это страны, которые полностью поддерживают Украину (Дания, Швеция)", – сказал он.

Давид Стулик отметил, что у этих стран "есть определенное недоверие к тому, что если бы ЕС предоставил статус кандидата на членство, Украина могла бы расслабиться и остановить процесс реформ".

"Другая группа стран… это две страны из бывшей Югославии. Эти послы подошли к нам и говорят: а можете нам привести аргументы, которые бы поддерживали предоставление статуса кандидатства Украине, потому что у наших стран четкий приоритет – это членство стран Западных Балкан, наших соседей, в Европейском союзе", – отметил Стулик.

Опасность также может исходить от Венгрии, к "которой в Центральной Европе уже фактически никто не имеет доверия, к тому, что они делают, какие интересы отстаивают", указал аналитик.

"Даже если венгерская дипломатия, венгерские представители говорят, что поддерживают предоставление кандидатского статуса, то мы не можем полностью им доверять, потому что мы не знаем, о чем договорились [премьер Венгрии Виктор] Орбан и [президент РФ Владимир] Путин, – подчеркнул Стулик. – И здесь тоже нужно подходить к таким странам, как Венгрия, может, отчасти даже Австрия, с определенной долей осторожности. Потому что здесь, в Европе, действует такая практика, что часто большие страны, которые не поддерживают определенные решения, могут прятаться за других".

По словам аналитика, окончательное решение будет принято на самом Европейском совете.

"И вот тогда может появиться сюрприз, что определенные страны могут сказать, что у них есть определенные замечания… и могут заблокировать это решение, выдвигая собственные постулаты", – резюмировал Стулик.