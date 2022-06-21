Украина движется к решению Евросовета относительно кандидатства, Россия очень нервно воспринимает нашу активность – Зеленский

Зеленский: Ежедневно делаем все, чтобы ни у кого не было сомнений, что Украина заслуживает кандидатства Фото: president.gov.ua

"Следующие дни недели будут тоже насыщенными. Движемся к главному решению Европейского совета [относительно кандидатства Украины в ЕС], которое будет принято в пятницу. Как я и предполагал, Россия очень нервно воспринимает нашу активность. Снова – обстрелы Харькова, Одессы, снова – попытки жестоких наступательных действий на Донбассе. Это зло, которое можно успокоить только на поле боя", – сказал президент.

Он сообщил, что украинские военные защищают Северодонецк и Лисичанск Луганской области.

"Весь этот регион – самый сложный, там тяжелые бои. Но там наши крепкие парни и девушки. Оккупанты получают ответы на свои действия против нас. Благодарен армии и разведке, которые это обеспечивают", – добавил Зеленский.

Также он поблагодарил Верховную Раду, которая сегодня утвердила антикоррупционную стратегию, ратифицировала Стамбульскую конвенцию и приняла еще ряд нормативных актов.

"Шаг за шагом идем по сверхважной неделе и ежедневно делаем все, чтобы ни у кого не было сомнений, что Украина заслуживает кандидатства. Ежедневно доказываем, что мы уже являемся частью объединенного европейского, я бы даже сказал, ценностного пространства. Сейчас депутаты Верховной Рады уже разошлись, а я здесь. И знаете, я хотел бы их сегодня поблагодарить. Мы часто их критикуем, но сегодня они проделали очень хорошую работу", – сказал президент.

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