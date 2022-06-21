Украина движется к решению Евросовета относительно кандидатства, Россия очень нервно воспринимает нашу активность – Зеленский

"Следующие дни недели будут тоже насыщенными. Движемся к главному решению Европейского совета [относительно кандидатства Украины в ЕС], которое будет принято в пятницу. Как я и предполагал, Россия очень нервно воспринимает нашу активность. Снова – обстрелы Харькова, Одессы, снова – попытки жестоких наступательных действий на Донбассе. Это зло, которое можно успокоить только на поле боя", – сказал президент.
Он сообщил, что украинские военные защищают Северодонецк и Лисичанск Луганской области.
"Весь этот регион – самый сложный, там тяжелые бои. Но там наши крепкие парни и девушки. Оккупанты получают ответы на свои действия против нас. Благодарен армии и разведке, которые это обеспечивают", – добавил Зеленский.
Также он поблагодарил Верховную Раду, которая сегодня утвердила антикоррупционную стратегию, ратифицировала Стамбульскую конвенцию и приняла еще ряд нормативных актов.
"Шаг за шагом идем по сверхважной неделе и ежедневно делаем все, чтобы ни у кого не было сомнений, что Украина заслуживает кандидатства. Ежедневно доказываем, что мы уже являемся частью объединенного европейского, я бы даже сказал, ценностного пространства. Сейчас депутаты Верховной Рады уже разошлись, а я здесь. И знаете, я хотел бы их сегодня поблагодарить. Мы часто их критикуем, но сегодня они проделали очень хорошую работу", – сказал президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент 1 марта призвал институции ЕС работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата, а 8 июня поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата. Состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
16 июня в ходе визита в Киев лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что ключевые страны Евросоюза договорились предоставить этот статус Украине безусловно и уже потом выдвинуть ряд условий.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.
Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.