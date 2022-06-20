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Верховная Рада утвердила антикоррупционную стратегию Украины до 2025 года

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Спустя два года Рада утвердила во втором чтении закон об антикоррупционной стратегии
Спустя два года Рада утвердила во втором чтении закон об антикоррупционной стратегии
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины на заседании 20 июня поддержала законопроект №4135 "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020–2024 годы". Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook.

"По сути, это наша дорожная карта преодоления коррупции", – написал Стефанчук. По его словам, новая стратегия поможет экономить до 200 млрд грн в год.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/438266814786829

За документ проголосовали 310 депутатов, написал в Telegram народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Этим законом Верховная Рада утверждает действие антикоррупционной стратегии, разработанной  Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) до 2024 года. 

Как говорится в пояснительной записке к закону, основного стратегического документа в сфере предотвращения и противодействия коррупции в Украине не было три года, что привело к "разбалансированной и малоэффективной деятельности органов" власти, поэтому цель документа обеспечить "слаженность и системность антикоррупционной деятельности". 

Согласно документу, при НАПК будет создана рабочая группа по вопросам антикоррупционной политики, состав которой утвердит Кабмин.

Верховная Рада теперь ежегодно не позднее 1 июня должна проводить парламентские слушания по реализации антикоррупционной стратегии. В то же время НАПК обязуется разрабатывать новый проект стратегии не позднее 1 августа того года, в котором завершается действие предыдущей.

Согласно проекту "Антикорупционной стратегии 2020–2024" ключевые сферы для борьбы с коррупцией  это судебная система, здравоохранение, полиция и прокуратура, государственный сектор экономики, налоговая сфера и финансирование партий.

Контекст:

5 ноября 2020 года законопроект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020–2024 годы" был принят за основу. Несколько раз в течение двух лет президент Владимир Зеленский публично призывал депутатов наконец-то утвердить законопроект в целом, однако президентское монобольшинство так и не выносило его на голосование.

Теги: Верховная Рада, Украина, коррупция, Владимир Зеленский, парламент, законопроект, НАПК, власть, Руслан Стефанчук, заседание, Кабмин, Ярослав Железняк
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