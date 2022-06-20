Верховная Рада утвердила антикоррупционную стратегию Украины до 2025 года

Спустя два года Рада утвердила во втором чтении закон об антикоррупционной стратегии Фото: rada.gov.ua

"По сути, это наша дорожная карта преодоления коррупции", – написал Стефанчук. По его словам, новая стратегия поможет экономить до 200 млрд грн в год.

За документ проголосовали 310 депутатов, написал в Telegram народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Этим законом Верховная Рада утверждает действие антикоррупционной стратегии, разработанной Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) до 2024 года.

Как говорится в пояснительной записке к закону, основного стратегического документа в сфере предотвращения и противодействия коррупции в Украине не было три года, что привело к "разбалансированной и малоэффективной деятельности органов" власти, поэтому цель документа обеспечить "слаженность и системность антикоррупционной деятельности".

Согласно документу, при НАПК будет создана рабочая группа по вопросам антикоррупционной политики, состав которой утвердит Кабмин.

Верховная Рада теперь ежегодно не позднее 1 июня должна проводить парламентские слушания по реализации антикоррупционной стратегии. В то же время НАПК обязуется разрабатывать новый проект стратегии не позднее 1 августа того года, в котором завершается действие предыдущей.

Согласно проекту "Антикорупционной стратегии 2020–2024" ключевые сферы для борьбы с коррупцией – это судебная система, здравоохранение, полиция и прокуратура, государственный сектор экономики, налоговая сфера и финансирование партий.