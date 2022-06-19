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Рада приняла закон о поддержке украинского книгоиздания

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Рада поддержала стимулирование украинского книжного рынка
Рада поддержала стимулирование украинского книжного рынка
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада на заседании 19 июня поддержала законопроект о поддержке книжного рынка Украины. Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.

Нардепы проголосовали за законопроект №6287 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о стимулировании развития украинского книгоиздания и книгораспространения".

"Введено стимулирование развития украинского книжного рынка как важного фактора гуманитарного развития и национальной безопасности, в частности, предусмотрено с 2023 года предоставление госсубсидии (в размере до 20% дохода) для возмещения расходов на аренду недвижимого имущества, используемого субъектом издательского дела (который будет продавать книги на украинском языке, языках ЕС и коренных народов с использованием РРО)", – говорится в сообщении.

Также парламент установил предоставление гражданам Украины сертификатов на приобретение книг на 0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас это 800 грн).

В пояснительной записке указано, что такой сертификат будет предоставляться при получении свидетельства о рождении, а также при получении гражданином Украины, достигшим 14-летнего возраста, паспорта гражданина Украины.

"Сертификат может быть использован исключительно для приобретения книжных изданий на государственном языке у распространителя издательской продукции, отвечающего установленным законопроектом требованиям. Выдача сертификатов будет производиться с 1 января 2023 года", – говорится в документе.

В первом чтении законопроект был принят 25 июня.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Украина, книги, закон
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