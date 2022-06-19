Рада освободила защитников Украины от уплаты военного сбора

"Отменена уплата военного сбора для военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, лиц рядового, начальствующего состава, работников МВД, Управления госохраны, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, других военных формирований и других лиц – в случае их участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России в условиях военного положения", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Военный сбор – налог, введенный в 2014 году для финансирования Вооруженных сил Украины. Налогом облагаются доходы физических лиц, ставка сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.
По подсчетам общественной организации StateWatch, по состоянию на начало февраля 2022 года в госбюджет поступило 131,9 млрд грн военного сбора.
22 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. До этого, с 2014 года, боевые действия велись на Донбассе.