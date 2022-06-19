Рада освободила защитников Украины от уплаты военного сбора

"Отменена уплата военного сбора для военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, лиц рядового, начальствующего состава, работников МВД, Управления госохраны, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, других военных формирований и других лиц – в случае их участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России в условиях военного положения", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)