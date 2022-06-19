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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада освободила защитников Украины от уплаты военного сбора

В Украине 24 февраля было обявлено военное положение
В Украине 24 февраля было обявлено военное положение
Фото: EPA

Верховная Рада на заседании 19 июня поддержала законопроект №7432 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения военным сбором денежного обеспечения военнослужащих и других лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях в условиях военного положения". Об этом сообщила пресс-служба парламента.

"Отменена уплата военного сбора для военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, лиц рядового, начальствующего состава, работников МВД, Управления госохраны, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, других военных формирований и других лиц – в случае их участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России в условиях военного положения", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Военный сбор – налог, введенный в 2014 году для финансирования Вооруженных сил Украины. Налогом облагаются доходы физических лиц, ставка сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.

По подсчетам общественной организации StateWatch, по состоянию на начало февраля 2022 года в госбюджет поступило 131,9 млрд грн военного сбора.

22 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. До этого, с 2014 года, боевые действия велись на Донбассе.

Теги: Верховная Рада, налоги, военные, война России против Украины, военный сбор
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