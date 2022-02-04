За 8 лет в бюджет Украины поступило 131,9 млрд грн военного сбора – StateWatch

За время существования военного сбора в госбюджет поступило 131,9 млрд грн.
"Поступления военного сбора в соответствии с ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодекса Украины зачисляются в общий фонд и направляются на осуществление расходов согласно бюджетным назначениям, установленным законом Украины о государственном бюджете на 2021 год", – отметили в казначействе.
Поступления по военному сбору составили: 2014 год (с августа) – 2,5 млрд грн; 2015 год – 9,2 млрд грн; 2016 год – 11,5 млрд грн; 2017 год – 15,1 млрд грн; 2018 год – 18,7 млрд грн; 2019 год – 22,4 млрд грн; 2020 год – 23,9 млрд грн.
28 января депутаты Верховной Рады предложили создать отдельный фонд по поступлениям военного сбора, чтобы все средства направлялись на оборонную сферу, парламент не поддержал эту инициативу, подчеркнула StateWatch.
Военный сбор – налог, введенный в 2014 году для финансирования Вооруженных сил Украины. Налогом облагаются доходы физических лиц, ставка сбора составляет 1,5% от начисленной заработной платы.