За 8 лет в бюджет Украины поступило 131,9 млрд грн военного сбора – StateWatch

В 2021 году в государственный бюджет Украины поступило 28,6 млрд грн военного сбора Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

За время существования военного сбора в госбюджет поступило 131,9 млрд грн.

"Поступления военного сбора в соответствии с ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодекса Украины зачисляются в общий фонд и направляются на осуществление расходов согласно бюджетным назначениям, установленным законом Украины о государственном бюджете на 2021 год", – отметили в казначействе.

Поступления по военному сбору составили: 2014 год (с августа) – 2,5 млрд грн; 2015 год – 9,2 млрд грн; 2016 год – 11,5 млрд грн; 2017 год – 15,1 млрд грн; 2018 год – 18,7 млрд грн; 2019 год – 22,4 млрд грн; 2020 год – 23,9 млрд грн.

28 января депутаты Верховной Рады предложили создать отдельный фонд по поступлениям военного сбора, чтобы все средства направлялись на оборонную сферу, парламент не поддержал эту инициативу, подчеркнула StateWatch.