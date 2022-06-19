Рада поддержала выход Украины из ряда соглашений в рамках СНГ

Рада поддержала законопроект №0093 "О выходе из соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи", который предусматривает выход из соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании сотовой системы подвижной связи среди стран – участниц СНГ.

Также парламент проголосовал за закон "О выходе из соглашения о создании межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах – участниках Содружества Независимых Государств" (регистрационный №0103).

Кроме этого, Рада поддержала законопроект №0141 "О выходе из протокола о внесении поправок в соглашение о межправительственной фельдъегерской связи". В пресс-службе отметили, что Украина вышла из протокола о внесении поправок в соглашение о межправительственной фельдъегерской связи по доставке официальной корреспонденции органов СНГ, который касался права сотрудников на хранение и применение табельного оружия согласно национальному законодательству.

Также парламент поддержал проект закона №0147 "О выходе из соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах – участниках СНГ".

Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла также закон №0149 "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о научно-техническом сотрудничестве".