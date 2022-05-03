Кабмин одобрил законопроект о выходе Украины из соглашения в рамках СНГ

По его словам, Кабмин одобрил проекты законов "О выходе из Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах – участниках СНГ" и "О выходе Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях".

"Оба международных документа не отвечают современному состоянию торгово-экономических отношений между государствами-участниками СНГ, а также актуальной евроинтеграционной политике Украины", – написал Мельничук.