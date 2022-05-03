Кабмин одобрил законопроект о выходе Украины из соглашения в рамках СНГ

По его словам, Кабмин одобрил проекты законов "О выходе из Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах – участниках СНГ" и "О выходе Украины из Конвенции о транснациональных корпорациях".
"Оба международных документа не отвечают современному состоянию торгово-экономических отношений между государствами-участниками СНГ, а также актуальной евроинтеграционной политике Украины", – написал Мельничук.
12 апреля 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ. В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.
С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.
СНГ было создано в декабре 1991 года.