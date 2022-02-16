Рада одобрила выход Украины из Антитеррористического центра СНГ

За соответствующий документ проголосовали 309 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Верховная Рада постановила выйти из решения о создании Антитеррористического центра государств – участников СНГ, подписанного 21 июня 2000 года в Москве, и решения о Антитеррористическом центре государств – участников СНГ, подписанного 1 декабря 2000 года в Москве, ратифицированного Верховной Радой 4 октября 2001 года", – говорится в сообщении на сайте парламента.
Кроме того, Рада постановила выйти из решения о внесении изменений и дополнений в положение об Антитеррористическом центре государств – участников СНГ, подписанного 28 ноября 2006 года в Минске, ратифицированного парламентом Украины 6 марта 2008 года.
12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.
В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.
С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.
СНГ было создано в декабре 1991 года.