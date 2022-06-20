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ПОЛИТИКА

Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию

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Украина подписала конвенцию в 2011 году, но не ратифицировала. Активисты неоднократно призывали ускорить этот процесс
Украина подписала конвенцию в 2011 году, но не ратифицировала. Активисты неоднократно призывали ускорить этот процесс
Фото: EPA (архив)

Верховная Рада Украины на заседании 20 июня поддержала законопроект №0157 про ратификацию Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульской конвенции). Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, за проголосовали 259 нардепов, против – восемь. Голоса за ратификацию конвенции дали все фракции парламента, кроме "Батьківщини". 

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о ратификации конвенции 18 июня. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ратификация конвенции будет способствовать повышению политического имиджу Украины на международной арене как страны, которая последовательно придерживается взятых на себя обязательств в сфере защиты прав человека.

Согласно документу, нормы украинских законов о предотвращении и противодействии домашнему насилию уже приведены в соответствие к положениям конвенции и активно имплементируются в Украине.

Законопроект был согласован с омбудсменом Рады, правительственным уполномоченным по вопросам гендерной политики, правительственным уполномоченным по правам лиц с инвалидностью, Конфедерацией работодателей Украины, Офисом генпрокурора, общественным советом при Минсоцполитики. 

В январе 2022 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прогнозировала, что Стамбульская конвенция будет ратифицирована в Украине в этом году.

Она напоминала, что конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности, которые вызывают опасения у религиозного сообщества. Она касается исключительно возможности защиты лиц, страдающих от домашнего насилия, дает дополнительные инструменты международного сотрудничества и защиты украинцев за рубежом. Кроме того, ратификация позволит Украине стать объектом общеевропейского мониторинга. 

Контекст:

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. Ее ратифицировали более 30 стран.

Украина подписала конвенцию в 2011 году, но документ не ратифицировала. В 2020 и 2021 годах ратификация Стамбульской конвенции была одним из основных требований Марша женщин, активисты также выходили с этим требованием на отдельные митинги. 

В конце 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в Украине вырос уровень домашнего насилия из-за безработицы, карантина и по другим причинам. Она призвала Украину и ООН ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.

В 2020 году такая петиция с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию в Украине набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов, и  президент Владимир Зеленский обещал внести законопроект о ратификации документа в Верховную Раду. но этого не произошло. 25 ноября 2021 года общественные организации повторно зарегистрировали на сайте Офиса президента электронную петицию с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию в Украине.

30 ноября 2021 года Зеленский подчеркнул, что продолжает поддерживать присоединение Украины к конвенции и ожидает завершения подготовки документов, чтобы внести законопроект на рассмотрение парламента. 

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, ратификация, женщины, конвенция, домашнее насилие, Ярослав Железняк, Стамбульская конвенция, семейное насилие
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