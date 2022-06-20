Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию

Украина подписала конвенцию в 2011 году, но не ратифицировала. Активисты неоднократно призывали ускорить этот процесс Фото: EPA (архив)

По его словам, за проголосовали 259 нардепов, против – восемь. Голоса за ратификацию конвенции дали все фракции парламента, кроме "Батьківщини".

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о ратификации конвенции 18 июня.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ратификация конвенции будет способствовать повышению политического имиджу Украины на международной арене как страны, которая последовательно придерживается взятых на себя обязательств в сфере защиты прав человека.

Согласно документу, нормы украинских законов о предотвращении и противодействии домашнему насилию уже приведены в соответствие к положениям конвенции и активно имплементируются в Украине.

Законопроект был согласован с омбудсменом Рады, правительственным уполномоченным по вопросам гендерной политики, правительственным уполномоченным по правам лиц с инвалидностью, Конфедерацией работодателей Украины, Офисом генпрокурора, общественным советом при Минсоцполитики.

В январе 2022 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прогнозировала, что Стамбульская конвенция будет ратифицирована в Украине в этом году.

Она напоминала, что конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности, которые вызывают опасения у религиозного сообщества. Она касается исключительно возможности защиты лиц, страдающих от домашнего насилия, дает дополнительные инструменты международного сотрудничества и защиты украинцев за рубежом. Кроме того, ратификация позволит Украине стать объектом общеевропейского мониторинга.