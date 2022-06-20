Верховная Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию

По его словам, за проголосовали 259 нардепов, против – восемь. Голоса за ратификацию конвенции дали все фракции парламента, кроме "Батьківщини".
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о ратификации конвенции 18 июня.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что ратификация конвенции будет способствовать повышению политического имиджу Украины на международной арене как страны, которая последовательно придерживается взятых на себя обязательств в сфере защиты прав человека.
Согласно документу, нормы украинских законов о предотвращении и противодействии домашнему насилию уже приведены в соответствие к положениям конвенции и активно имплементируются в Украине.
Законопроект был согласован с омбудсменом Рады, правительственным уполномоченным по вопросам гендерной политики, правительственным уполномоченным по правам лиц с инвалидностью, Конфедерацией работодателей Украины, Офисом генпрокурора, общественным советом при Минсоцполитики.
В январе 2022 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина прогнозировала, что Стамбульская конвенция будет ратифицирована в Украине в этом году.
Она напоминала, что конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности, которые вызывают опасения у религиозного сообщества. Она касается исключительно возможности защиты лиц, страдающих от домашнего насилия, дает дополнительные инструменты международного сотрудничества и защиты украинцев за рубежом. Кроме того, ратификация позволит Украине стать объектом общеевропейского мониторинга.
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. Ее ратифицировали более 30 стран.
Украина подписала конвенцию в 2011 году, но документ не ратифицировала. В 2020 и 2021 годах ратификация Стамбульской конвенции была одним из основных требований Марша женщин, активисты также выходили с этим требованием на отдельные митинги.
В конце 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в Украине вырос уровень домашнего насилия из-за безработицы, карантина и по другим причинам. Она призвала Украину и ООН ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.
В 2020 году такая петиция с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию в Украине набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов, и президент Владимир Зеленский обещал внести законопроект о ратификации документа в Верховную Раду. но этого не произошло. 25 ноября 2021 года общественные организации повторно зарегистрировали на сайте Офиса президента электронную петицию с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию в Украине.
30 ноября 2021 года Зеленский подчеркнул, что продолжает поддерживать присоединение Украины к конвенции и ожидает завершения подготовки документов, чтобы внести законопроект на рассмотрение парламента.