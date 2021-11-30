"Хочется простого женского – не умереть от насилия". Под Офисом президента Украины требовали ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Митингующие пришли под Офис президента, чтобы напомнить президенту Владимиру Зеленскому о его обещании ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Организаторы подчеркнули, что Стамбульская конвенция задает стандарт реагирования на гендерное насилие и обязывает государство соблюдать его, гарантирует улучшение системы реагирования на насилие: создание шелтеров, кризисных комнат, защиту детей – свидетелей насилия, обучение социальных работников.

Активистки принесли плакаты с надписями "Женщины заслуживают безопасности", "Мы не можем ждать дольше", "Хочется простого женского – не умереть от насилия" , "Власть 10 лет закрывает глаза на насилие", "Бьет – значит, сядет", "Украинская традиция – защищенная женщина", "Гендер не страшен, насилие страшно. Ратифицируй", "Свободны от страха, свободны от насилия" и другие

Участники акции подчеркнули, что Стамбульская конвенция защищает всех пострадавших от домашнего насилия, в том числе мужчин, детей и пожилых людей. Они озвучили в микрофон свои требования, а также провели перформанс, в котором символически показали насилие в семьях, которое происходит за закрытыми дверями.

Фото: censor.net

25 ноября 2021 года общественные организации повторно зарегистрировали на сайте Офиса президента электронную петицию с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию в Украине. В 2020 году такая петиция уже набирала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов, Зеленский обещал внести законопроект о ратификации документа в Верховную Раду. Этого до сих пор не произошло.

В нынешней петиции говорится, что общественные организации в течение двух лет сотрудничали с органами госвласти и министерствами для ратификации документа. Однако до сих пор проект о ратификации конвенции не был внесен в повестку дня Верховной Рады.