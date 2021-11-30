ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Хочется простого женского – не умереть от насилия". Под Офисом президента Украины требовали ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Организаторы напомнили, что президент обещал внести законопроект о ратификации Стамбульской конвенции в Раду
Организаторы напомнили, что президент обещал внести законопроект о ратификации Стамбульской конвенции в Раду
Фото: Герман Крігер / Watchers.Media / Facebook

30 ноября активистки пикетировали Офис президента в рамках акции "Откроем правду о насилии" с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию. Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Митингующие пришли под Офис президента, чтобы напомнить президенту Владимиру Зеленскому о его обещании ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

https://www.facebook.com/watchersdotmedia/posts/444442963971277

Организаторы подчеркнули, что Стамбульская конвенция задает стандарт реагирования на гендерное насилие и обязывает государство соблюдать его, гарантирует улучшение системы реагирования на насилие: создание шелтеров, кризисных комнат, защиту детей – свидетелей насилия, обучение социальных работников.

Активистки принесли плакаты с надписями "Женщины заслуживают безопасности", "Мы не можем ждать дольше", "Хочется простого женского – не умереть от насилия" , "Власть 10 лет закрывает глаза на насилие", "Бьет – значит, сядет", "Украинская традиция – защищенная женщина", "Гендер не страшен, насилие страшно. Ратифицируй", "Свободны от страха, свободны от насилия" и другие

Участники акции подчеркнули, что Стамбульская конвенция защищает всех пострадавших от домашнего насилия, в том числе мужчин, детей и пожилых людей. Они озвучили в микрофон свои требования, а также провели перформанс, в котором символически показали насилие в семьях, которое происходит за закрытыми дверями.

Фото: censor.net
Фото: censor.net

25 ноября 2021 года общественные организации повторно зарегистрировали на сайте Офиса президента электронную петицию с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию в Украине. В 2020 году такая петиция уже набирала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов, Зеленский обещал внести законопроект о ратификации документа в Верховную Раду. Этого до сих пор не произошло.

В нынешней петиции говорится, что общественные организации в течение двух лет сотрудничали с органами госвласти и министерствами для ратификации документа. Однако до сих пор проект о ратификации конвенции не был внесен в повестку дня Верховной Рады.

Контекст:

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. Ее ратифицировали более 30 стран.

Украина подписала конвенцию в 2011 году, но документ так и не ратифицировала. В 2020-м и 2021 году ратификация Стамбульской конвенции была одним из основных требований Марша женщин.

В конце прошлого года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в 2020 году в Украине вырос уровень домашнего насилия из-за безработицы, самоизоляции и по другим причинам. Она призвала Украину и ООН ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.

Теги: митинг, пикет, активист, ратификация, женщины, конвенция, насилие, Офис президента Украины, акции протеста, Стамбульская конвенция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака
"Не дождетесь". 74-летняя Нина Матвиенко заявила, что передумала разводиться с мужем после 50 лет брака
"Ого, у тебя еще есть матка". Актер Эллиот Пейдж, который раньше был женщиной, показал голый торс
"Ого, у тебя еще есть матка". Актер Эллиот Пейдж, который раньше был женщиной, показал голый торс
Пенн и Ширан в Киеве, полуголая Мадонна под кроватью, заявление Эллерта о Мишиной. Семь самых обсуждаемых событий ноября в шоу-бизнесе
Пенн и Ширан в Киеве, полуголая Мадонна под кроватью, заявление Эллерта о Мишиной. Семь самых обсуждаемых событий ноября в шоу-бизнесе
  "Я экономная". Дорофеева похвасталась шарфом за 9 тыс. грн
  "Я экономная". Дорофеева похвасталась шарфом за 9 тыс. грн
"Бренды разорвали договоры". Блогер, устроивший вечеринку в День памяти жертв голодоморов, извинился вслед за Остапчуком и Пустовит
"Бренды разорвали договоры". Блогер, устроивший вечеринку в День памяти жертв голодоморов, извинился вслед за Остапчуком и Пустовит
"Разве можно судить незавершенный шедевр?" 39-летняя Фреймут показала свою 15-летнюю дочь
"Разве можно судить незавершенный шедевр?" 39-летняя Фреймут показала свою 15-летнюю дочь
За месяц до смерти 72-летний Градский женился на киевлянке, которая младше его на 35 лет
За месяц до смерти 72-летний Градский женился на киевлянке, которая младше его на 35 лет
"Отмечаете?" Арзуманян в Международный день секса засветил голый торс
"Отмечаете?" Арзуманян в Международный день секса засветил голый торс
Жена Остапчука ответила блогеру Пустовит, обвинившей шоумена в скандале из-за вечеринки блогеров в День памяти жертв голодоморов
Жена Остапчука ответила блогеру Пустовит, обвинившей шоумена в скандале из-за вечеринки блогеров в День памяти жертв голодоморов
"Взрывной эксперимент". Кемеровский снял в Киеве клип с проректором университета культуры в главной роли
"Взрывной эксперимент". Кемеровский снял в Киеве клип с проректором университета культуры в главной роли
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды
"Вот что вы делаете с мужиками?!" Полякова снялась в прозрачной блузке без одежды
"Пошлятина", "Жаль девушку". 49-летний Виторган перед камерой схватил свою 30-летнюю возлюбленную за грудь
"Пошлятина", "Жаль девушку". 49-летний Виторган перед камерой схватил свою 30-летнюю возлюбленную за грудь
  "Это просто улет, вылет в космос". Мишина рассказала о тантрическом сексе
  "Это просто улет, вылет в космос". Мишина рассказала о тантрическом сексе
  "Весь город об этом говорит". Ежов прокомментировал слухи о романе с Поляковой
  "Весь город об этом говорит". Ежов прокомментировал слухи о романе с Поляковой
Остапчук о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Я не могу изменить свой поступок, но я могу извиниться
Остапчук о вечеринке в День памяти жертв голодоморов: Я не могу изменить свой поступок, но я могу извиниться
  "Все, что я хочу, – это ты". Почта Норвегии в рекламном ролике показала страстный поцелуй Санта-Клауса с его возлюбленным. Видео
  "Все, что я хочу, – это ты". Почта Норвегии в рекламном ролике показала страстный поцелуй Санта-Клауса с его возлюбленным. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это перебор". Мишина выставила промежность в мокром купальнике (396434)
2
"Вот что бывает, когда становишься звездой через постель", "Меладзе протащил – пусть сам и слушает". В сети обсуждают выступление Брежневой (160380)
3
"Это для анала?", "Самая сексуальная женщина на земле". Рианна снялась без трусов в пижаме с огромным вырезом на ягодицах (144393)
4
"А я иду такая вся в Dolce&Gabbana", "Фото жесткие". В сети крупным планом показали лицо и дизайнерский наряд Тимошенко (80319)
5
"Самая красивая женщина Украины". Каменских станцевала с оголенной грудью (64918)
6
"Люди пришли смотреть на гениталии", "Балаган и похабщина". Волочкова показала воздушно-акробатический номер (54289)
7
72-летний Поплавский показал свою семью – сына, невестку и внука (49722)
8
"Настя на Володе, с цветами и трусами, но не с дочерью". Волочкову раскритиковали за публикацию в День матери (39997)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS