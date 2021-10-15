Молдова ратифицировала Стамбульскую конвенцию

Ратификацию поддержали 54 депутата от партии "Действие и солидарность". Депутаты от Блока коммунистов и социалистов перед голосованием покинули зал в знак протеста. Представители партии "Шор" проголосовали против ратификации.

Социалист Григорий Новак предложил исключить вопрос о ратификации конвенции из повестки дня, но большинство депутатов не поддержало его.

"Перед голосованием за ратификацию Новак предложил поправку, которую парламентское большинство тоже не поддержало. Тогда Новак сообщил, что фракция покидает заседание, чтобы не участвовать в "этом позорном действии", – отметили журналисты.