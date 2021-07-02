Турция официально вышла из Стамбульской конвенции. Тысячи людей вышли на протесты

Глава федерации женских ассоциаций Турции Джанан Гюллю заявила, что таким решением власти страны "стреляют себе в ногу".

Решение Анкары осудили Соединенные Штаты и Европейский союз. Многие турецкие консерваторы, в том числе в правящей партии, считают, что эта конвенция "подрывает семейные структуры, которые защищают общество", отметило агентство. Некоторые считают, что соглашение поощряет гомосексуальность из-за принципа недискриминации по признаку сексуальной ориентации.

По данным Reuters, в этом месяце комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович направила письмо министрам внутренних дел и юстиции Турции, в котором выразила обеспокоенность ростом гомофобных высказываний от чиновников Турции.

Тысячи людей вышли на протесты по всей Турции после решения властей о выходе из Стамбульской конвенции, сообщило Reuters. В центре Стамбула вывели более 1000 полицейских.

LIVE: Thousands of women demonstrate in Istanbul as Turkey quits European rights treaty https://t.co/bdAI4yJRXs — Reuters (@Reuters) July 1, 2021

Президент Турции Pеджеп Эрдоган объявил о новом плане действий по борьбе с насилием в отношении женщин до 2025 года. Речь идет об ужесточении законодательства для насильников, сообщило Anadolu.