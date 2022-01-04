ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украина ратифицирует Стамбульскую конвенцию в 2022 году – вице-премьер Стефанишина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности, она касается исключительно защиты лиц, страдающих от домашнего насилия, поясняют в Совете Европы
Конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности,  она касается исключительно защиты лиц, страдающих от домашнего насилия, поясняют в Совете Европы
Фото: marsh-zhinok.com.ua

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверена, что Стамбульская конвенция будет ратифицирована в Украине в 2022 году. Об этом она сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Она подчеркнула, что и правительство, и президент поддержали ратификацию Стамбульской конвенции и  предположительно во втором полугодии этот законопроект будет внесен в парламент.

"Я как вице-премьер, координирующая этот процесс в правительстве, считаю, что для ратификации следует выбрать правильное время. Мы в начале 2022 года сконцентрируемся на коммуникационной кампании, на работе с депутатским корпусом и первое полугодие проведем под эгидой налаживания консенсуса по поводу ратификации и последующего внесения закона в парламент", – пояснила Стефанишина. 

В частности, отметила она, в правительстве сформировали предостережения к конвенции, с которыми документ будет подаваться документ на ратификацию. Они являются квинтэссенцией всех дискуссий с разными сторонами – с консервативным крылом общества, с религиозным сообществом и с экспертной средой.

"Они предполагают, что положения конвенции никоим образом не влияют на положения Конституции Украины, что конвенция не касается каких-либо вопросов гендерной идеологии или идентичности, и соответственно эти предостережения снимают разночтение положений самой конвенции", – сказала чиновница. 

Также вице-премьер рассказала, что получила письмо от генерального секретаря Совета Европы, которое официально разъясняет от имени СЕ содержание конвенции.

"В этом письме подтверждается, что конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности, что она касается исключительно возможности защиты лиц, страдающих от домашнего насилия, она дает дополнительные инструменты международного сотрудничества и защиты наших граждан за рубежом. Кроме того, это позволяет Украине стать объектом общеевропейского мониторинга", – добавила Стефанишина.

Контекст:

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. Ее ратифицировали более 30 стран.

В 2021 году Турция вышла из Стамбульской конвенции. Причиной, как заявляли в управлении по связям с общественностью президента Турции, стал "захват конвенции группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуальность, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции".

Украина подписала конвенцию в 2011 году, но документ так и не ратифицировала. В 2020 и 2021 годах ратификация Стамбульской конвенции была одним из основных требований Марша женщин, активисты также выходили с этим требованием на отдельные митинги. 

В конце 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что в Украине вырос уровень домашнего насилия из-за безработицы, карантина и по другим причинам. Она призвала Украину и ООН ускорить ратификацию Стамбульской конвенции.

25 ноября 2021 года общественные организации повторно зарегистрировали на сайте Офиса президента электронную петицию с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию в Украине. В 2020 году такая петиция уже набирала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов, и  президент Владимир Зеленский обещал внести законопроект о ратификации документа в Верховную Раду. Этого до сих пор не произошло.

В нынешней петиции говорится, что общественные организации в течение двух лет сотрудничали с органами госвласти и министерствами для ратификации документа. Однако до сих пор проект о ратификации конвенции не был внесен в повестку дня Верховной Рады.

30 ноября 2021 года Зеленский подчеркнул, что продолжает поддерживать присоединение Украины к конвенции и ожидает завершения подготовки документов, чтобы внести законопроект на рассмотрение парламента. 

Теги: Верховная Рада, парламент, законопроект, ратификация, женщины, вице-премьер, насилие, домашнее насилие, Ольга Стефанишина, Стамбульская конвенция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Борисюк о браке с Сумской: Я не планировал знакомство с актрисой, да еще и с ребенком
  Борисюк о браке с Сумской: Я не планировал знакомство с актрисой, да еще и с ребенком
  "Ха-ха-ха, у Ани брак неудачный, ей не повезло". Седокова откровенно рассказала о проблемах в третьем браке с молодым баскетболистом
  "Ха-ха-ха, у Ани брак неудачный, ей не повезло". Седокова откровенно рассказала о проблемах в третьем браке с молодым баскетболистом
"Жухлые мозги и тухлая душонка". Бледанс показала голую грудь и ответила подписчику, назвавшему ее кожу старой
"Жухлые мозги и тухлая душонка". Бледанс показала голую грудь и ответила подписчику, назвавшему ее кожу старой
"Господи, мужу показывай". Звезда "Крепостной" Денисенко в прозрачном наряде широко развела ноги на пилоне
"Господи, мужу показывай". Звезда "Крепостной" Денисенко в прозрачном наряде широко развела ноги на пилоне
"Плохого ничего не надо говорить". Поплавский прокомментировал отношения с Зеленским
"Плохого ничего не надо говорить". Поплавский прокомментировал отношения с Зеленским
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок
"Муж заросший, как старый дед", "Красивая пара!" В сети обсуждают свежее фото Бадоевой с третьим мужем
"Муж заросший, как старый дед", "Красивая пара!" В сети обсуждают свежее фото Бадоевой с третьим мужем
  "Это наш выбор с бывшим мужем". Светлана Бондарчук рассказала, где и с кем проживает ее 23-летняя дочь с особенностями развития
  "Это наш выбор с бывшим мужем". Светлана Бондарчук рассказала, где и с кем проживает ее 23-летняя дочь с особенностями развития
Сына Елизаветы II принца Эндрю могут лишить титула из-за обвинений в изнасиловании
Сына Елизаветы II принца Эндрю могут лишить титула из-за обвинений в изнасиловании
"Дно", "Ноги раздвигает, лезет куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной
"Дно", "Ноги раздвигает, лезет куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной
  "Узнала из прессы". Сумская сделала заявление о личной жизни старшей дочери. Паперная в ответ пригрозила матери пальцем
  "Узнала из прессы". Сумская сделала заявление о личной жизни старшей дочери. Паперная в ответ пригрозила матери пальцем
"Срочно на диету", "Роскошная красотка". Джанабаева показала формы в прозрачном платье
"Срочно на диету", "Роскошная красотка". Джанабаева показала формы в прозрачном платье
"На Галкина похож", "Горячая пара". В сети обсуждают новогоднее фото 30-летнего внука Пугачевой с 24-летней женой
"На Галкина похож", "Горячая пара". В сети обсуждают новогоднее фото 30-летнего внука Пугачевой с 24-летней женой
"Живая Барби". Асмус на столе показала вид сверху на свою грудь
"Живая Барби". Асмус на столе показала вид сверху на свою грудь
"Будет блок с украинскими хитами". Ани Лорак запланировала гастрольный тур по украинским городам
"Будет блок с украинскими хитами". Ани Лорак запланировала гастрольный тур по украинским городам
"Какая кисонька". Мейхер в эротическом образе томно изогнулась перед камерой
"Какая кисонька". Мейхер в эротическом образе томно изогнулась перед камерой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку (105401)
2
"О боже, вау!" 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом (103585)
3
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане (89277)
4
72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео (74055)
5
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом (69108)
6
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (65394)
7
"Соска", "Смотрю на тебя – и у меня лишь одно желание". Каменских позировала в секси корсете-бюстье (50180)
8
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера (45135)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS