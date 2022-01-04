Украина ратифицирует Стамбульскую конвенцию в 2022 году – вице-премьер Стефанишина

Конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности, она касается исключительно защиты лиц, страдающих от домашнего насилия, поясняют в Совете Европы Фото: marsh-zhinok.com.ua

Она подчеркнула, что и правительство, и президент поддержали ратификацию Стамбульской конвенции и предположительно во втором полугодии этот законопроект будет внесен в парламент.

"Я как вице-премьер, координирующая этот процесс в правительстве, считаю, что для ратификации следует выбрать правильное время. Мы в начале 2022 года сконцентрируемся на коммуникационной кампании, на работе с депутатским корпусом и первое полугодие проведем под эгидой налаживания консенсуса по поводу ратификации и последующего внесения закона в парламент", – пояснила Стефанишина.

В частности, отметила она, в правительстве сформировали предостережения к конвенции, с которыми документ будет подаваться документ на ратификацию. Они являются квинтэссенцией всех дискуссий с разными сторонами – с консервативным крылом общества, с религиозным сообществом и с экспертной средой.

"Они предполагают, что положения конвенции никоим образом не влияют на положения Конституции Украины, что конвенция не касается каких-либо вопросов гендерной идеологии или идентичности, и соответственно эти предостережения снимают разночтение положений самой конвенции", – сказала чиновница.

Также вице-премьер рассказала, что получила письмо от генерального секретаря Совета Европы, которое официально разъясняет от имени СЕ содержание конвенции.

"В этом письме подтверждается, что конвенция не имеет ничего общего с вопросами гендерной идентичности, что она касается исключительно возможности защиты лиц, страдающих от домашнего насилия, она дает дополнительные инструменты международного сотрудничества и защиты наших граждан за рубежом. Кроме того, это позволяет Украине стать объектом общеевропейского мониторинга", – добавила Стефанишина.