ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мне нужны союзники. Говорите об Украине!" Зеленский обратился к участникам фестиваля "Каннские львы"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Зеленский: Мир должен помнить, что Украина борется за свободу и что эта борьба должна завершиться победой как можно скорее
Зеленский: Мир должен помнить, что Украина борется за свободу и что эта борьба должна завершиться победой как можно скорее
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 июня обратился к участникам самого известного фестиваля рекламы и креативности "Каннские львы" и призвал их не дать миру забыть о войне в Украине. Обращение опубликовал Офис президента.

"117 дней назад для Украины все изменилось. Мы защищаемся от ядерного государства, которое имеет безлимитный доступ к деньгам и отбросило любые лимиты на насилие. Я говорю вам как есть: именно от внимания мира зависит, когда и чем закончится война. Для этого мне нужны союзники. Нам нужны такие люди, как вы", – сказал он. 

Президент вспомнил несколько знаменитых креативных кейсов – флешмоб Ice Bucket Challenge, флаг олимпийской сборной беженцев, созданный проектом The Refugee Nation, статую "Смелая девочка" на Уолл-стрит, завоевавшую сразу три Гран-при "Каннских львов" в 2017 году, кампанию 2011 года "Реки света", призывающую повстанцев в Колумбии выйти из джунглей и вернуться домой. 

"Вы каждый раз находите слова и образы, чтобы добраться до глубин человеческой души и заставить людей говорить о проблемах, которые в противном случае не замечали бы. Конечно, я уверен, что вы еще многое сделаете, чтобы увековечить украинскую смелость", – сказал Зеленский.

По его словам, сейчас креативщики могут, применяя свои профессиональные качества, принести мир в Европу.

"Я верю, что сила человеческой креативности больше, чем сила ядерного государства, которое застряло в прошлом. Говорите об Украине! Не давайте миру переключиться на что-то другое! Мир должен помнить, что Украина борется за свободу и что эта борьба должна завершиться победой как можно скорее. Каждый ваш успех будет означать спасение тысяч жизней", – подытожил президент.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: реклама, Владимир Зеленский, война России против Украины, творчество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Ты такая сексуальная лиса, Ева!" 47-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Слишком больно. Невероятное стихотворение!" Кравец приняла участие в проекте "Буремні вірші"
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Тренировался, стрелял, бегал наравне со всеми". Ветеран Ананьев рассказал о Положинском и показал фото с ним
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Пьер Нарцисс, Шатунов. Кто завтра?", "Господь решил попсу послушать". "Не те умирают, ой не те". В РФ друг за другом начали умирать артисты
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
"Главное – дать понять, что никто их не забыл". Dantes призвал поддержать украинцев, которые остались на временно оккупированных территориях
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
Сын Илона Маска официально сменил мужское имя на женское и взял девичью фамилию матери
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
  Monatik принял участие в проекте "Буремні вірші". Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Маленькие радости из жизни женщины". Проживающая в Германии жена мэра Киева похвасталась летним педикюром. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
"Это шедевр", "Настроение поднял классно". Украинский блогер взорвал сеть детским стишком о сдохнувшем Путине. Видео
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
НАПК инициировало введение санкций против Киркорова, Королевой и близкой подруги Путина
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
"Была мила и сказала, что любит Украину". Пэрис Хилтон на фестивале Cannes Lions носила браслет в цветах украинского флага. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
  "Замість мене". Чемеров презентовал первый в мире клип, полностью снятый на тепловизор. Видео
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
Пес Патрон получил престижную награду за спасение людей
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
  "Нас йдуть "рятувати" напівфабриКати, їх ліплять з брехні та радянської вати". "The Кум" в новом клипе высмеяли российскую пропаганду. Видео
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
"Настоящая женщина". Мейхер снялась без бюстгальтера. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я ухожу". Арестович показал, что "его доломало". Видео (638999)
2
"Любовный многоугольник". Позитив показал интимные фото с Дорофеевой после того, как она подтвердила слухи о романе с ресторатором (316165)
3
"Міняю жінку", "Вот вам и дружба семьями". В сети обсуждают нового бойфренда Дорофеевой, жену которого подозревают в связи с Dantes (184194)
4
"Можем двое суток не вылазить из кровати, наслаждаясь Соловьевым". Звезды "Квартала 95" показали, как выживший оккупант общается с женой. Видео (147500)
5
Данилко: При чем тут Ани Лорак? С ней все понятно. Лучше расскажите, как людям жить в оккупированном Херсоне и Бердянске (145859)
6
"Запомни, сынок, ты в России. Тебе нечего стесняться. Ссы тут!" Актер студии "Квартал 95" показал, как в РФ проходят "уроки трезвости" (96165)
7
За полчаса до смерти Шатунова двое мужчин извлекли его в полубессознательном состоянии из внедорожника. Видео с камеры наблюдения (95837)
8
Невзоров высмеял посвященный ему клип Шнурова: Никогда не мочусь на могилы друзей (91330)
 
 
 
 