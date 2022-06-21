"Мне нужны союзники. Говорите об Украине!" Зеленский обратился к участникам фестиваля "Каннские львы"

Зеленский: Мир должен помнить, что Украина борется за свободу и что эта борьба должна завершиться победой как можно скорее Фото: president.gov.ua

"117 дней назад для Украины все изменилось. Мы защищаемся от ядерного государства, которое имеет безлимитный доступ к деньгам и отбросило любые лимиты на насилие. Я говорю вам как есть: именно от внимания мира зависит, когда и чем закончится война. Для этого мне нужны союзники. Нам нужны такие люди, как вы", – сказал он.

Президент вспомнил несколько знаменитых креативных кейсов – флешмоб Ice Bucket Challenge, флаг олимпийской сборной беженцев, созданный проектом The Refugee Nation, статую "Смелая девочка" на Уолл-стрит, завоевавшую сразу три Гран-при "Каннских львов" в 2017 году, кампанию 2011 года "Реки света", призывающую повстанцев в Колумбии выйти из джунглей и вернуться домой.

"Вы каждый раз находите слова и образы, чтобы добраться до глубин человеческой души и заставить людей говорить о проблемах, которые в противном случае не замечали бы. Конечно, я уверен, что вы еще многое сделаете, чтобы увековечить украинскую смелость", – сказал Зеленский.

По его словам, сейчас креативщики могут, применяя свои профессиональные качества, принести мир в Европу.

"Я верю, что сила человеческой креативности больше, чем сила ядерного государства, которое застряло в прошлом. Говорите об Украине! Не давайте миру переключиться на что-то другое! Мир должен помнить, что Украина борется за свободу и что эта борьба должна завершиться победой как можно скорее. Каждый ваш успех будет означать спасение тысяч жизней", – подытожил президент.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube

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