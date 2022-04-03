В России трансляцию матча немецкой Бундеслиги прервали на 13-й минуте из-за акции в поддержку Украины

"Боруссия" решила поддержать Украину в войне с Россией, разместив на рекламных баннерах надписи с поддержкой украинского народа, в частности Stop war ("Стоп войне") и Stand with Ukraine ("Поддерживаем Украину") на сине-желтом фоне, пишет издание.
Телетрансляцию для российских телезрителей остановили, а комментатор "оскорбился", заявив, что в Бундеслиге не придерживаются некоего правила о том, что спорт вне политики.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Масштабное вторжение в Украину, которое началось 24 февраля, российские власти официально называют "спецоперацией" и преследуют всех, кто называет эту войну войной.