В России трансляцию матча немецкой Бундеслиги прервали на 13-й минуте из-за акции в поддержку Украины

"Боруссия" решила поддержать Украину в войне с Россией, разместив на рекламных баннерах надписи с поддержкой украинского народа, в частности Stop war ("Стоп войне") и Stand with Ukraine ("Поддерживаем Украину") на сине-желтом фоне, пишет издание.

Телетрансляцию для российских телезрителей остановили, а комментатор "оскорбился", заявив, что в Бундеслиге не придерживаются некоего правила о том, что спорт вне политики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)