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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинский разработчик из Стэнфорда создал сайт со списком работающих в России компаний

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Ресурс предлагает алгоритм, как действовать потребителям, которые хотят стимулировать уход компаний с российского рынка
Ресурс предлагает алгоритм, как действовать потребителям, которые хотят стимулировать уход компаний с российского рынка
Фото: depositphotos.com

Сайт Don't Fund War, который создал украинский разработчик из Стэнфорда Игорь Баракаев, содержит перечень компаний, которые продолжают работать в России и платить там налоги после того, как РФ развязала войну против Украины. Об этом 29 марта написало издание ZN.UA.

Все представленные на сайте компании делятся на категории:

  • отказали – компании, которые отказываются уходить с рынка или сокращать присутствие;
  • оттягивают время – откладывают будущие инвестиции, маркетинг, но продолжают бизнес;
  • уменьшили масштабы – сокращают некоторые бизнес-операции, но продолжают другие;
  • приостановили работу;
  • вышли с рынка.

Также на сайте указаны компании, которые помогают защищать граждан России от государственного надзора и поддерживать свободу слова.

Разработчик опубликовал ответы на вопросы, почему нужно поддерживать Украину и как уход компаний с российского рынка скажется на россиянах.

Ресурс предлагает алгоритм, как действовать потребителям, которые хотят стимулировать уход компаний с российского рынка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 450 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказались сеть супермаркетов "Aшан" и сеть строительных магазинов Leroy Merlin.

Теги: бизнес, война России против Украины
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