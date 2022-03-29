Украинский разработчик из Стэнфорда создал сайт со списком работающих в России компаний

Все представленные на сайте компании делятся на категории:
Также на сайте указаны компании, которые помогают защищать граждан России от государственного надзора и поддерживать свободу слова.
Разработчик опубликовал ответы на вопросы, почему нужно поддерживать Украину и как уход компаний с российского рынка скажется на россиянах.
Ресурс предлагает алгоритм, как действовать потребителям, которые хотят стимулировать уход компаний с российского рынка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 450 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказались сеть супермаркетов "Aшан" и сеть строительных магазинов Leroy Merlin.