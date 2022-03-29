Украинский разработчик из Стэнфорда создал сайт со списком работающих в России компаний

Ресурс предлагает алгоритм, как действовать потребителям, которые хотят стимулировать уход компаний с российского рынка Фото: depositphotos.com

Все представленные на сайте компании делятся на категории:

отказали – компании, которые отказываются уходить с рынка или сокращать присутствие;

оттягивают время – откладывают будущие инвестиции, маркетинг, но продолжают бизнес;

уменьшили масштабы – сокращают некоторые бизнес-операции, но продолжают другие;

приостановили работу;

вышли с рынка.

Также на сайте указаны компании, которые помогают защищать граждан России от государственного надзора и поддерживать свободу слова.

Разработчик опубликовал ответы на вопросы, почему нужно поддерживать Украину и как уход компаний с российского рынка скажется на россиянах.

Ресурс предлагает алгоритм, как действовать потребителям, которые хотят стимулировать уход компаний с российского рынка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)