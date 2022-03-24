В России почти 100 тыс. граждан отправили в простой

Больше всего работников, находящихся в простое, в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях.

36 765 организаций, где работают в общей сложности 8,4 млн россиян, заявили об изменениях режима занятости, добавила Карелова.

Простой – это временная приостановка работы по экономическим, технологическим, техническим или организационным причинам.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Кроме того, западные компании начали покидать российский рынок или ограничивать работу с ним. По данным исследователей Йельского университета, с начала войны так или иначе свою деятельность в России ограничили более 450 компаний.