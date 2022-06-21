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Люксембург всегда будет с Украиной – и перед лицом российской агрессии, и когда страна будет восстанавливаться – премьер

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Люксембург делает все, что может помочь Украине, отметил Беттель
Люксембург делает все, что может помочь Украине, отметил Беттель
Фото: president.gov.ua

Люксембург будет всегда поддерживать Украину в ее борьбе против агрессии РФ. Об этом 21 июня на совместном брифинге в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

Видеозапись мероприятия опубликована в Telegram Офиса президента Украины.

По словам Беттеля, его визит является подтверждением солидарности Люксембурга с Украиной.

"Люксембург делает все, что может помочь Украине. На гуманитарном, финансовом уровнях. Также важна моральная поддержка... Я хочу сказать украинцам, что их будущее рядом с нами и оно будет строиться вместе, общими усилиями", – сказал премьер.

Беттель рассказал, что после ознакомления с заключением Еврокомиссии по заявке Украины на получение статуса кандидата в члены ЕС Люксембург советовал другим государствам – членам Евросоюза поддержать решение в пользу Украины на саммите 23–24 июня.

"Я думаю, что будет решение, которое станет не только мощным сигналом для вас, но и для нас. Это не только следствие войны против Украины, это защита наших ценностей, за которые уже погибло столько людей", – отметил глава правительства Люксембурга.

Беттель также подчеркнул важность предоставления Украине необходимого летального оружия для защиты от военной агрессии РФ, чтобы достичь победы в войне против России.

"Господин президент, я хочу заверить, что Люксембург всегда будет с вами, сегодня – перед лицом российской агрессии, и завтра – когда Украина будет восстанавливаться", – резюмировал премьер.

Беттель приехал в Украину 21 июня. Свой визит премьер Люксембурга начал с посещения деоккупированных населенных пунктов Киевской области – Бородянки, Ирпеня и Бучи.

По словам Зеленского, правительство Люксембурга выделило 15% средств из своего оборонного бюджета на поддержку Вооруженных сил Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн еще в конце января 2022 года высказывался против поставок вооружения Украине в качестве способа разрешения конфликта между Украиной и Россией.

Однако 28 февраля, практически сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш заявил о передаче украинской армии 100 единиц легкого противотанкового оружия вместе с полноприводной техникой и 15 военными палатками, сообщало издание Luxembourg Times. После этого публичных сообщений о поставках оружия от Люксембурга не было.

Люксембург также выделил €250 млн помощи Украине.

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