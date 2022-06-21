Люксембург выделил 15% оборонного бюджета на поддержку ВСУ – Зеленский

Об этом 21 июня на совместном брифинге с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Видеозапись мероприятия опубликована в Telegram Офиса президента Украины.

Зеленский поблагодарил Беттеля за личную помощь.

"С первых дней этой войны мы на постоянной связи. Это абсолютная правда, – сказал президент Украины. – Люксембург нам постоянно помогал. Если сказать о помощи относительно мощности нашей армии, то 15%... всего оборонного бюджета, хотя премьер-министр не любит об этом говорить, Люксембург выделил нашим защитникам и защитницам".

По словам Зеленского, это "большая помощь".

"Если бы каждое государство в мире выделило приблизительно такие бюджеты, то, думаю, мы бы уже победили", – подчеркнул глава Украинского государства.

Беттель приехал в Украину 21 июня. Свой визит премьер Люксембурга начал с посещения деоккупированных населенных пунктов Киевской области – Бородянки, Ирпеня и Бучи, сообщил в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

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