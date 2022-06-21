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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Люксембург выделил 15% оборонного бюджета на поддержку ВСУ – Зеленский

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Зеленский (справа) поблагодарил Беттеля за "личную помощь"
Зеленский (справа) поблагодарил Беттеля за "личную помощь"
Фото: president.gov.ua

Правительство Люксембурга выделило 15% средств из своего оборонного бюджета на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом 21 июня на совместном брифинге с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Видеозапись мероприятия опубликована в Telegram Офиса президента Украины.

Зеленский поблагодарил Беттеля за личную помощь.

"С первых дней этой войны мы на постоянной связи. Это абсолютная правда, – сказал президент Украины. – Люксембург нам постоянно помогал. Если сказать о помощи относительно мощности нашей армии, то 15%... всего оборонного бюджета, хотя премьер-министр не любит об этом говорить, Люксембург выделил нашим защитникам и защитницам".

По словам Зеленского, это "большая помощь".

"Если бы каждое государство в мире выделило приблизительно такие бюджеты, то, думаю, мы бы уже победили", – подчеркнул глава Украинского государства.

Беттель приехал в Украину 21 июня. Свой визит премьер Люксембурга начал с посещения деоккупированных населенных пунктов Киевской области – Бородянки, Ирпеня и Бучи, сообщил в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн еще в конце января 2022 года высказывался против поставок вооружения Украине в качестве способа разрешения конфликта между Украиной и Россией.

Однако 28 февраля, практически сразу после начала полномасштабного вторжения РФ, министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш заявил о передаче украинской армии 100 единиц легкого противотанкового оружия вместе с полноприводной техникой и 15 военными палатками, сообщало издание Luxembourg Times. После этого публичных сообщений о поставках оружия от Люксембурга не было.

Люксембург также выделил €250 млн помощи Украине.

Теги: Россия, Киев, Украина, бюджет, вооружение, военная помощь, Люксембург, Ирпень, Владимир Зеленский, ВСУ, Ксавье Беттель, война России против Украины, президент, визит, премьер-министр, брифинг, Алексей Кулеба, Бородянка
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