Кулеба обсудил с Боррелем предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС и российскую агрессию

Глава МИД отметил, что поговорил с Боррелем в преддверии исторического саммита ЕС, на котором должны рассмотреть вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.
"Статус Украины как кандидата в ЕС подведет черту под десятилетиями неопределенности и закрепит в камне: Украина – это Европа, а не часть "русского мира". Благодарен верховному представителю за поддержку Украины на нашем пути", – написал он.
I spoke with @JosepBorrellF in the run-up to the historic EU summit this week. Ukraine’s EU candidate status will draw a line under decades of ambiguity and set it in stone: Ukraine is Europe, not part of the ‘Russian world’. Grateful to HR/VP for supporting Ukraine on our path.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 21, 2022
Боррель сообщил, что рассказал Кулебе об итогах обсуждения с министрами иностранных дел ЕС российской агрессии.
"ЕС будет продолжать оказывать непоколебимую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Надеемся на историческое решение о статусе кандидата в ЕС на заседании Евросовета позже, на этой неделе", – написал он.
Debriefed @DmytroKuleba on discussion with EU FMs on Russia’s aggression.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 21, 2022
The EU will continue its unwavering support to #Ukraine for as long as it takes.
Hoping for a historical decision on Ukraine’s EU candidate status at #EUCO later this week.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что нужно выполнить ряд мер.
При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.
Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.
Bloomberg со ссылкой на источники сообщило 20 июня, что все 27 стран – членов ЕС намерены поддержать решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.