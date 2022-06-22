Кулеба обсудил с Боррелем предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС и российскую агрессию

Глава МИД отметил, что поговорил с Боррелем в преддверии исторического саммита ЕС, на котором должны рассмотреть вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

"Статус Украины как кандидата в ЕС подведет черту под десятилетиями неопределенности и закрепит в камне: Украина – это Европа, а не часть "русского мира". Благодарен верховному представителю за поддержку Украины на нашем пути", – написал он.

I spoke with @JosepBorrellF in the run-up to the historic EU summit this week. Ukraine’s EU candidate status will draw a line under decades of ambiguity and set it in stone: Ukraine is Europe, not part of the ‘Russian world’. Grateful to HR/VP for supporting Ukraine on our path. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 21, 2022

Боррель сообщил, что рассказал Кулебе об итогах обсуждения с министрами иностранных дел ЕС российской агрессии.

"ЕС будет продолжать оказывать непоколебимую поддержку Украине столько, сколько потребуется. Надеемся на историческое решение о статусе кандидата в ЕС на заседании Евросовета позже, на этой неделе", – написал он.