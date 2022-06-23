Украина может получить статус кандидата в члены ЕС завтра вечером – вице-премьер-министр

На сегодняшний день есть полный консенсус 27 лидеров стран ЕС о том, что Украина получит статус кандидата, отметила Стефанишина Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Об этом 22 июня в Киеве на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале Ukrinform TV, рассказала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Мы ожидаем, что такое решение будет принято с самого утра 24 июня. Учитывая высокий уровень консенсуса, который есть на данный момент, возможно, даже такое решение будет принято завтра вечером", – отметила вице-премьер.

По словам Стефанишиной, на сегодняшний день есть полный консенсус 27 лидеров стран ЕС о том, что Украина получит статус кандидата.

Украина намерена выполнить рекомендации Европейской комиссии относительно предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС до конца 2022 года, подчеркнула вице-премьер-министр.