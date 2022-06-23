Украина может получить статус кандидата в члены ЕС завтра вечером – вице-премьер-министр

Об этом 22 июня в Киеве на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале Ukrinform TV, рассказала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
"Мы ожидаем, что такое решение будет принято с самого утра 24 июня. Учитывая высокий уровень консенсуса, который есть на данный момент, возможно, даже такое решение будет принято завтра вечером", – отметила вице-премьер.
По словам Стефанишиной, на сегодняшний день есть полный консенсус 27 лидеров стран ЕС о том, что Украина получит статус кандидата.
Украина намерена выполнить рекомендации Европейской комиссии относительно предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС до конца 2022 года, подчеркнула вице-премьер-министр.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.