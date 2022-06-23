"Никому не отдадим статус кандидата". Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает до конца года выполнить рекомендации Еврокомиссии

В декабре Еврокомиссия подготовит выводы и оценку того, насколько эффективно Украина справились с реализацией рекомендаций, отметила Стефанишина Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Об этом 22 июня в Киеве на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале Ukrinform TV, сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По ее словам, семь пунктов, которые определены Еврокомиссией, они не есть "абсолютно сложными" и такими, которые Украина не может выполнить.

"Мы рассчитываем так, что до конца этого года реализация всех этих шагов возможна. Я думаю, что большинство из них мы можем реализовать даже быстрее. Это то, что касается принятия некоторого законодательства и реализации технических заданий", – сказала вице-премьер.

По словам Стефанишиной, в декабре Еврокомиссия подготовит выводы и оценку того, насколько эффективно Украина справились с реализацией рекомендаций.

"Это в наших интересах, так как мы хотим говорить о начале переговоров", – отметила Стефанишина.

Вице-премьер-министра спросили, может ли быть так, что из-за того, что Украина не выполнит рекомендации Еврокомиссии, статус кандидата могут отозвать.

"Мы никому не отдадим статус своего кандидата в ЕС", – резюмировала Стефанишина.