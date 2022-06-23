"Никому не отдадим статус кандидата". Стефанишина заявила, что Украина рассчитывает до конца года выполнить рекомендации Еврокомиссии

Об этом 22 июня в Киеве на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале Ukrinform TV, сообщила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
По ее словам, семь пунктов, которые определены Еврокомиссией, они не есть "абсолютно сложными" и такими, которые Украина не может выполнить.
"Мы рассчитываем так, что до конца этого года реализация всех этих шагов возможна. Я думаю, что большинство из них мы можем реализовать даже быстрее. Это то, что касается принятия некоторого законодательства и реализации технических заданий", – сказала вице-премьер.
По словам Стефанишиной, в декабре Еврокомиссия подготовит выводы и оценку того, насколько эффективно Украина справились с реализацией рекомендаций.
"Это в наших интересах, так как мы хотим говорить о начале переговоров", – отметила Стефанишина.
Вице-премьер-министра спросили, может ли быть так, что из-за того, что Украина не выполнит рекомендации Еврокомиссии, статус кандидата могут отозвать.
"Мы никому не отдадим статус своего кандидата в ЕС", – резюмировала Стефанишина.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.
Заседание Европейского совета, на котором с учетом рекомендаций Еврокомиссии будет приниматься решение о статусе Украины, состоится 23–24 июня.