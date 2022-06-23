Владимир Кличко – лидерам стран ЕС накануне саммита: Я хочу, чтобы украинцы жили в свободе и демократии

Украина – не только щит для Европы, но и новые возможности, заявил Владимир Кличко Фото: 1plus1.ua

"Призываем всех, кто причастен к этому решению: докажите своими действиями готовность отстаивать собственные ценности, которые Украина уже отстаивает. Сегодня всего 2 тыс. км разделяют два мира: европейский, где свобода и демократия являются главными ценностями, и средневековую Россию, где свобода и демократия являются главными врагами. Президент Еврокомиссии заявила, что "ради европейской перспективы украинцы готовы умереть". Я хочу, чтобы украинцы жили, жили в свободе и демократии. На Майдане восемь лет назад звучало: "Украина – это Европа". С тех пор мы каждый день защищаем наше право быть частью Европы", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что Украина – не только щит для Европы, но и новые возможности.

"Украина готова много работать, чтобы стать полноправным членом союза. Да, это огромный вызов, экономический и социальный. Но мы можем рассчитывать на свои сильные элементы. Наша страна богата своей землей и прежде всего богата своими людьми. Украинцы трудолюбивы, усердны и находятся в авангарде цифровизации. Украина – это не только щит Европы, это также отличная возможность для Европы, ее процветания и будущего", – заявил брат городского головы Киева.