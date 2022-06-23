Владимир Кличко – лидерам стран ЕС накануне саммита: Я хочу, чтобы украинцы жили в свободе и демократии

"Призываем всех, кто причастен к этому решению: докажите своими действиями готовность отстаивать собственные ценности, которые Украина уже отстаивает. Сегодня всего 2 тыс. км разделяют два мира: европейский, где свобода и демократия являются главными ценностями, и средневековую Россию, где свобода и демократия являются главными врагами. Президент Еврокомиссии заявила, что "ради европейской перспективы украинцы готовы умереть". Я хочу, чтобы украинцы жили, жили в свободе и демократии. На Майдане восемь лет назад звучало: "Украина – это Европа". С тех пор мы каждый день защищаем наше право быть частью Европы", – сказал Кличко.
Он подчеркнул, что Украина – не только щит для Европы, но и новые возможности.
"Украина готова много работать, чтобы стать полноправным членом союза. Да, это огромный вызов, экономический и социальный. Но мы можем рассчитывать на свои сильные элементы. Наша страна богата своей землей и прежде всего богата своими людьми. Украинцы трудолюбивы, усердны и находятся в авангарде цифровизации. Украина – это не только щит Европы, это также отличная возможность для Европы, ее процветания и будущего", – заявил брат городского головы Киева.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, где было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. При этом для начала дальнейших переговоров о вступлении в ЕС Украине нужно будет выполнить ряд условий. В частности, речь идет о судебной реформе, шагах по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и других мерах.
На сегодняшний день есть полный консенсус 27 лидеров стран ЕС о том, что Украина получит статус кандидата.
Украина намерена выполнить рекомендации Европейской комиссии относительно предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС до конца 2022 года.