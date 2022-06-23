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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Члены наблюдательного совета YES прибыли в Украину, чтоб обсудить пути увеличения международной поддержки

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Участники обсудили, как YES и ее предстоящая 17-я ежегодная встреча помогут сохранить в рамках международной повестки дня вопрос Украины
Участники обсудили, как YES и ее предстоящая 17-я ежегодная встреча помогут сохранить в рамках международной повестки дня вопрос Украины
Фото: censor.net

22 июня члены наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии (YES) посетили Украину, они заявили, что таким образом демонстрируют во время войны солидарность с украинцами. Также они обсудили, как практически поддержать Украину в ее евроинтеграции, пишет "Цензор.НЕТ".

На встрече были президент Польши (1995–2005) и председатель наблюдательного совета YES Александр Квасьневский, министр иностранных дел Швеции (2006–2014) и премьер-министр Швеции (1991–1994) Карл Бильдт, посол, экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности, старший профессор школы управления Hertie Вольфганг Ишингер, президент Республики Эстония (2016–2021), всемирный адвокат стратегии ООН "Каждая женщина, каждый ребенок" Керсти Кальюлайд, а также основатель и член наблюдательного совета YES и основатель Фонда Виктора Пинчука и группы EastOne Виктор Пинчук.

Участники обсудили, как YES и ее предстоящая 17-я ежегодная встреча помогут сохранить в рамках международной повестки дня вопрос Украины.

"Это – дом в Киеве, на Владимирской, из которого мой дед в этот день, 22 июня – ровно 81 год назад – ушел на войну против фашистской Германии. А это – Гостомельский аэропорт, который наши воины-герои отстояли в первый день нашей Войны за Независимость. Сегодня, в годовщину первого удара фашистов по Украине, мы с Наблюдательным советом Yalta European Strategy (YES) побывали там, куда пришелся первый удар рашистов. Это символично: победили тогда – победим и теперь!" – заявил Пинчук.

https://www.facebook.com/VictorPinchukFoundation/posts/5775673315800529

Члены набсовета YES посетили Гостомель, Бучу и Бородянку, освобожденные от российских оккупационных войск. Также они встретились с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым, первым вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко, послами, членами парламента, экспертами и журналистами.

Контекст:

Ялтинская европейская стратегия – ведущая платформа, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте, отмечает "Цензор.НЕТ".

"YES способствует развитию новых идей, налаживает связи Украины с международными партнерами и поддерживает силы, выступающие за изменения в Украине, развивает сети тех, кто поддерживает новую Украину по всему миру", – пишет издание. 

Теги: Украина, Карл Бильдт, YES, Вольфганг Ишингер, евроинтеграция, война России против Украины, Керсти Кальюлайд
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