Члены наблюдательного совета YES прибыли в Украину, чтоб обсудить пути увеличения международной поддержки

Участники обсудили, как YES и ее предстоящая 17-я ежегодная встреча помогут сохранить в рамках международной повестки дня вопрос Украины Фото: censor.net

На встрече были президент Польши (1995–2005) и председатель наблюдательного совета YES Александр Квасьневский, министр иностранных дел Швеции (2006–2014) и премьер-министр Швеции (1991–1994) Карл Бильдт, посол, экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности, старший профессор школы управления Hertie Вольфганг Ишингер, президент Республики Эстония (2016–2021), всемирный адвокат стратегии ООН "Каждая женщина, каждый ребенок" Керсти Кальюлайд, а также основатель и член наблюдательного совета YES и основатель Фонда Виктора Пинчука и группы EastOne Виктор Пинчук.

Участники обсудили, как YES и ее предстоящая 17-я ежегодная встреча помогут сохранить в рамках международной повестки дня вопрос Украины.

"Это – дом в Киеве, на Владимирской, из которого мой дед в этот день, 22 июня – ровно 81 год назад – ушел на войну против фашистской Германии. А это – Гостомельский аэропорт, который наши воины-герои отстояли в первый день нашей Войны за Независимость. Сегодня, в годовщину первого удара фашистов по Украине, мы с Наблюдательным советом Yalta European Strategy (YES) побывали там, куда пришелся первый удар рашистов. Это символично: победили тогда – победим и теперь!" – заявил Пинчук.

Члены набсовета YES посетили Гостомель, Бучу и Бородянку, освобожденные от российских оккупационных войск. Также они встретились с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым, первым вице-премьер-министром и министром экономики Юлией Свириденко, послами, членами парламента, экспертами и журналистами.