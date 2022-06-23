Оккупанты ночью снова обстреливали Харьков и населенные пункты рядом, есть раненые, в том числе дети – ОВА

Обстрелам в регионе подверглись гражданские объекты. Харьков атаковали примерно в 23.00, в результате удара произошел пожар на складе в Индустриальном районе города, сообщил Синегубов. По предварительной информации, пострадавших нет.
"Также ночью снова оккупанты обстреляли город Дергачи, частично разрушено офисное здание. В Чугуевском районе ночью россияне обстреляли поселок Печенеги, повреждено частное предприятие, произошел пожар. Обстрелы продолжились и утром. Разрушены частные дома. По предварительным данным, ранены семеро гражданских, из них два ребенка", – написал глава ОВА.
Он рассказал, что в Харьковской области на линии соприкосновения идут активные бои.
"На харьковском направлении российские оккупанты пытаются не допустить выхода ВСУ в тыл российской группировки, действующей на славянском направлении. Противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное. В районе Изюма враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Наши защитники готовы к любым действиям агрессора, держат свои позиции, наносят врагу существенные потери", – добавил Синегубов.
В течение предыдущих суток в Харьковской области погибло три человека, еще днем ранее в результате российских обстрелов было 15 погибших.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В середине мая Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. Однако с конца мая россияне снова активизировали обстрелы Харькова, используют, в частности, дальнобойные пушки "Пион", РСЗО "Ураган".
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.