Оккупанты ночью снова обстреливали Харьков и населенные пункты рядом, есть раненые, в том числе дети – ОВА

Печенеги снова подверглись обстрелу. На фото – последствия предыдущих российских атак на поселок Фото: Олександр Гусаров, Печенізький селищний голова / Telegram

Обстрелам в регионе подверглись гражданские объекты. Харьков атаковали примерно в 23.00, в результате удара произошел пожар на складе в Индустриальном районе города, сообщил Синегубов. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Также ночью снова оккупанты обстреляли город Дергачи, частично разрушено офисное здание. В Чугуевском районе ночью россияне обстреляли поселок Печенеги, повреждено частное предприятие, произошел пожар. Обстрелы продолжились и утром. Разрушены частные дома. По предварительным данным, ранены семеро гражданских, из них два ребенка", – написал глава ОВА.

Он рассказал, что в Харьковской области на линии соприкосновения идут активные бои.

"На харьковском направлении российские оккупанты пытаются не допустить выхода ВСУ в тыл российской группировки, действующей на славянском направлении. Противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Байрак и Рубежное. В районе Изюма враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Наши защитники готовы к любым действиям агрессора, держат свои позиции, наносят врагу существенные потери", – добавил Синегубов.

В течение предыдущих суток в Харьковской области погибло три человека, еще днем ранее в результате российских обстрелов было 15 погибших.

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