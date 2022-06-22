В Харьковской области – не менее трех погибших в результате ночных вражеских обстрелов – Синегубов

Ночью оккупанты обстреливали Слободской и Индустриальный районы Харькова. Повреждены хозяйственные и промышленные объекты, произошло несколько масштабных пожаров. Утром обстрелам подвергся Немышлянский район Харькова. По предварительной информации, три человека ранены.
Также россияне ночью продолжили обстрелы Чугуева, разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Предварительно, два человека погибли, два ранены. Информация уточняется.
В поселке городского типа Золочев обстрелами поврежден многоквартирный дом, произошел пожар. "Из-под завалов изъяли тело одного погибшего. Сейчас продолжаются спасательные работы, есть вероятность, что под завалами еще два человека", – написал Синегубов.
В поселке городского типа Шевченково в результате российского обстрела вчера вечером был ранен один человек.
"На линии столкновения враг стреляет из ствольной и реактивной артиллерии. На Харьковском направлении оккупанты ведут воздушную разведку. В районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славянск. Наши военные удерживают оборону", – добавил Синегубов.
В течение предыдущих суток в Харьковской области 15 человек погибли, 16 ранены.
В ГСЧС Харьковской области утром 22 июня сообщили, что за сутки 16 раз выезжали на пожары, связанные с обстрелами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
В середине мая Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. Однако с конца мая россияне снова активизировали обстрелы Харькова, используют, в частности, дальнобойные пушки "Пион", РСЗО "Ураган".
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.