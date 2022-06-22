В Харьковской области – не менее трех погибших в результате ночных вражеских обстрелов – Синегубов

Ночью оккупанты убили по меньшей мере троих жителей Харьковской области Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Ночью оккупанты обстреливали Слободской и Индустриальный районы Харькова. Повреждены хозяйственные и промышленные объекты, произошло несколько масштабных пожаров. Утром обстрелам подвергся Немышлянский район Харькова. По предварительной информации, три человека ранены.

Также россияне ночью продолжили обстрелы Чугуева, разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Предварительно, два человека погибли, два ранены. Информация уточняется.

В поселке городского типа Золочев обстрелами поврежден многоквартирный дом, произошел пожар. "Из-под завалов изъяли тело одного погибшего. Сейчас продолжаются спасательные работы, есть вероятность, что под завалами еще два человека", – написал Синегубов.

В поселке городского типа Шевченково в результате российского обстрела вчера вечером был ранен один человек.

"На линии столкновения враг стреляет из ствольной и реактивной артиллерии. На Харьковском направлении оккупанты ведут воздушную разведку. В районе Изюма враг продолжает штурмовые действия в направлении города Славянск. Наши военные удерживают оборону", – добавил Синегубов.

В течение предыдущих суток в Харьковской области 15 человек погибли, 16 ранены.

В ГСЧС Харьковской области утром 22 июня сообщили, что за сутки 16 раз выезжали на пожары, связанные с обстрелами.

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