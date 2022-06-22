В Харькове россияне обстреляли депо метрополитена, есть пострадавший

"Ситуация напряженная. Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Были ночные прилеты. Несколько микрорайонов Харькова сразу были подвержены бомбардировкам и ракетным ударам. Есть разрушения гражданских и инфраструктурных объектов, в том числе депо метрополитена", – сказал он.
Мэр объяснил, что в момент обстрела в депо находилось несколько электропоездов.
"Вследствие удара один человек был ранен. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, территорию разминируют и начнут разбирать завалы", – объяснили в горсовете.
После обстрела депо Харьковский метрополитен объявил в Fаcebook о приостановке движения поездов на участке Салтовской линии между станциями "Академика Барабашова" (депо находится в этом районе) и "Героев труда".
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Заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Болвинов уточнил в Fаcebook, что пострадавший – электрик.
"Есть один потерпевший, электрик, который находился на рабочем месте. Сейчас он находится в больнице, где получает необходимую помощь", – написал он.
По данным Болвинова, площадь повреждений – около 100 м².
"Разрушена часть крыши, [...] также есть повреждения подвижного состава", – отметил он.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.
21 июня в результате обстрела Харькова российскими оккупантами погибло пять мирных жителей.