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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове россияне обстреляли депо метрополитена, есть пострадавший

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Метрополитен остановил движение на участке Салтовской линии
Метрополитен остановил движение на участке Салтовской линии
Фото: Харківський метрополітен / Facebook

В ночь на 21 июня российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову в районе расположения депо Харьковского метрополитена. Об этом проинформировал мэр города Игорь Терехов, сообщил сайт горсовета.

"Ситуация напряженная. Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Были ночные прилеты. Несколько микрорайонов Харькова сразу были подвержены бомбардировкам и ракетным ударам. Есть разрушения гражданских и инфраструктурных объектов, в том числе депо метрополитена", – сказал он.

Мэр объяснил, что в момент обстрела в депо находилось несколько электропоездов.

"Вследствие удара один человек был ранен. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, территорию разминируют и начнут разбирать завалы", – объяснили в горсовете.

После обстрела депо Харьковский метрополитен объявил в Fаcebook о приостановке движения поездов на участке Салтовской линии между станциями "Академика Барабашова" (депо находится в этом районе) и "Героев труда".

https://www.facebook.com/metro.kh/posts/pfbid0GUTRW3g1fJPWFD1kdifJiwnPhDWqc6cfaim849MB6HkWvw9KpcegEZYFEmMYNoAtl?__cft__[0]=AZXiwhQxCSnYYDOZCcaDXgAOoIFPF0-6LA8N3odAk8CNgeO8fRJsTxOWj-kdgK2hI-hXOjmcIs8AvSO1uF_gYpqbab2wf6cBKYc4KHmZfQQ__mQcvSz-067zw3TfE8znwGRrwCuUIxmSY12ex7YSfVfK-GHY4J47LbHP2Ofs3nPA0N0Zf2AEllJq_hqFltnyg5A&__tn__=%2CO%2CP-R

Заместитель начальника полиции Харьковской области Сергей Болвинов уточнил в Fаcebook, что пострадавший – электрик.

"Есть один потерпевший, электрик, который находился на рабочем месте. Сейчас он находится в больнице, где получает необходимую помощь", – написал он.

По данным Болвинова, площадь повреждений – около 100 м².

"Разрушена часть крыши, [...] также есть повреждения подвижного состава", – отметил он.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты снова попытаются захватить Харьков.

21 июня в результате обстрела Харькова российскими оккупантами погибло пять мирных жителей.

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